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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

مدیرعامل آب منطقه‌ای اردبیل:

۷۰ درصد منابع آب شرب اردبیل قابل بازیافت است

۷۰ درصد منابع آب شرب اردبیل قابل بازیافت است

اردبیل – مدیرعامل آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: ۷۰ درصد از منابع آب شرب مصرفی استان قابل بازیافت است و می‌تواند برای مصارف مختلف از جمله صنعت استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود نجفیان پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی تهدیدهای منابع آبی اردبیل تصریح کرد: یکی از معضلات تأمین آب در استان، تأمین آب بخش صنعتی است.

وی افزود: در حال حاضر بخش صنعت نیاز آبی خود را از منابع آب‌های زیرزمینی و حلقه‌های چاه تأمین می‌کند در حالی که به دلیل اضافه برداشت چاه‌ها با کمبود شدید سطح آب‌های زیرزمینی مواجه ایم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان راهکار اصلاح وضعیت موجود را استفاده از پساب برای تأمین نیاز آبی صنعت دانست و افزود: بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته است، ۷۰ درصد از منابع آب شرب مصرف شده می‌تواند بازیافت شده و مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

نجفیان با تأکید به اینکه تولید ۲۴ میلیون مترمکعب پساب قابل توجه است و این میزان در چشم‌انداز به ۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد و اگر بتوان پساب را به شکل استاندارد تصفیه کرد می‌تواند مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده مجدد از پساب قادر خواهد بود نیاز بخش صنعتی را تأمین کند و در عین حال در مصرف بهینه آب مؤثر باشد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان حل‌وفصل مشکلات تخصیص آب از حوزه‌های دیگر، حل‌وفصل مسائل اجتماعی طرح‌های انتقال آب‌رسانی و کمبود اعتبارات استانی برای مطالعات را دیگر تهدیدهای مدیریت منابع آبی استان دانست.

کد مطلب 3708146
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • کشاورز ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      0 0
      پاسخ
      افرین جواب خدا گرسنگی بچه مردم وکشاورز وفساد موجود حاصل از فقر وعوارض جانبی را کی می دهد

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