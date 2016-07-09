به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، بهمن امیری مقدم با اعلام این خبر اظهار کرد: کارمند بانک ملی زاهدان روز چهارشنبه گذشته پس از اختلاس سه میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی با ترفند انتقال مبلغ به چهار کارت فراری شد، او به تهران رفت و چون در ساعات پایانی وقت اداری بود ۵۲۰میلیون تومان دلار خریداری کرد.

وی ادامه داد: متهم که روز بعد متوجه شد حساب‌هایش مصدود شده‌اند به مشهد گریخت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری این اختلاس‌گر گفت: با کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود عامل اختلاس بزرگ به مشهد ماموران کلانتری آبکوه مشهد او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

امیری مقدم تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با حراست بانک ملی زاهدان و پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان برای پیگیری موضوع به عمل آمد و تحقیقات از متهم دستگیر شده ادامه دارد.

