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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

اختلاس‌گر ۳ میلیاردی در مشهد دستگیر شد

اختلاس‌گر ۳ میلیاردی در مشهد دستگیر شد

مشهد ـ فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری اختلاس‌گر سه میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، بهمن امیری مقدم با اعلام این خبر اظهار کرد: کارمند بانک ملی زاهدان روز چهارشنبه گذشته پس از اختلاس سه میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی با ترفند انتقال مبلغ به چهار کارت فراری شد، او به تهران رفت و چون در ساعات پایانی وقت اداری بود ۵۲۰میلیون تومان دلار خریداری کرد.

وی ادامه داد: متهم که روز بعد متوجه شد حساب‌هایش مصدود شده‌اند به مشهد گریخت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به دستگیری این اختلاس‌گر گفت: با کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود عامل اختلاس بزرگ به مشهد ماموران کلانتری آبکوه مشهد او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

امیری مقدم تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم با حراست بانک ملی زاهدان و پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان برای پیگیری موضوع به عمل آمد و تحقیقات از متهم دستگیر شده ادامه دارد.
 

کد مطلب 3708147

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    نظرات

    • دانشجو ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
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      پاسخ
      با توجه به اختلاس های چندهزار میلیاردی در کشور پیشنهاد می کنم اختلاس های کمتر از 1000میلیارد تومان را اختلاس ننامیم چون بی کلاسی است و در ضمن به اختلاس گران چندهزار میلیاردی هم توهین می شود

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