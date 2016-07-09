به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم روباتی را می بینید که قادر به پیمودن مسافت طولانی به منظور رساندن بسته مشتریان است. در داخل این روبات یک سری حسگر قرار گرفته ضمن اینکه دارای سیستم ناوبری قدرتمند است.

در روبات پیک بادپا، دوربین های امنیتی قرار گرفته و درب آن به هنگام قرار گرفتن کالا، قفل می شود و هنگامیکه به محل مورد نظر می رسد، با مشتری خود تماس برقرار می کند و منتظر می ماند تا او برسد.

استفاده از این روبات برای شرکت ها فقط یک پوند هزینه دارد.

مشتری به هنگام باز کردن درب محل قرار گرفتن کالا باید کدی را که از قبل به او داده اند، وارد کند تا بتواند کالای خود را بردارد.

در حال حاضر این روبات مراحل آزمایشی خود را پشت سر می گذارد.