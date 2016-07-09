  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

با حضور عباس موسویان؛

قوانین بانکداری کشور در برنامه فقه پویا نقد و بررسی می‌شود

قوانین بانکداری کشور در برنامه فقه پویا نقد و بررسی می‌شود

برنامه «فقه پویا» با نگاه به اصول بانکداری اسلامی، مجموعه قوانین بانکداری کشور را نقد و بررسی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «فقه پویا» از پنج شنبه ۱۷ تیرماه طی چهار برنامه با حضور حجج اسلام عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی  و محمد تقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، ضمن نقد و بررسی قوانین سابق نظام بانکی؛ به تبیین اهمیت انطباق قوانین بانکی جاری و جدید با اصول و ارزش های  بانکداری اسلامی و ضرورت شفافیت فعالیت های مالی به عنوان راهکار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و اعتلای معنوی جامعه می پردازد.

برنامه «فقه پویا» با تلاش گروه فقه و اندیشه رادیو معارف به تهیه‌کنندگی حمید علیخانی و گویندگی سیدمرتضی موسوی‌نژاد پنج شنبه‌ ها ساعت ۱۴:۵۰ از صدای فضیلت پخش می شود.

علاقه‌مندان برای دریافت فایل صوتی برنامه پس از پخش به صفحه اختصاصی برنامه «فقه پویا» در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف مراجعه کنند.

کد مطلب 3708159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها