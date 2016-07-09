به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «فقه پویا» از پنج شنبه ۱۷ تیرماه طی چهار برنامه با حضور حجج اسلام عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و محمد تقی نظرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، ضمن نقد و بررسی قوانین سابق نظام بانکی؛ به تبیین اهمیت انطباق قوانین بانکی جاری و جدید با اصول و ارزش های بانکداری اسلامی و ضرورت شفافیت فعالیت های مالی به عنوان راهکار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و اعتلای معنوی جامعه می پردازد.

برنامه «فقه پویا» با تلاش گروه فقه و اندیشه رادیو معارف به تهیه‌کنندگی حمید علیخانی و گویندگی سیدمرتضی موسوی‌نژاد پنج شنبه‌ ها ساعت ۱۴:۵۰ از صدای فضیلت پخش می شود.

علاقه‌مندان برای دریافت فایل صوتی برنامه پس از پخش به صفحه اختصاصی برنامه «فقه پویا» در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف مراجعه کنند.