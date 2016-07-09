پر بازدیدترین اماکن تاریخی و گردشگری کرمانشاه در تعطیلات عید فطر

علیرضا مرادی بیستونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به وجود آثار تاریخی و اماکن گردشگری در استان کرمانشاه، شاهد حضور خوب مسافران طی تعطیلات عید فطر در استان بودیم.

وی آمار ورود مسافران به استان طی این ایام را ۱۲۰ هزار عنوان کرد و افزود: این تعداد مسافر از نقاط مختلف استان بازدید کردند.

مرادی بیستونی همچنین از فروش ۴۰ هزار بلیط در اماکن تاریخی و گردشگری استان در این ایام خبر داد و گفت: بیشترین بازدیدها از محوطه تاریخی بیستون صورت گرفته است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه همچنین اثر تاریخی طاق بستان و غار قوری قلعه را دیگر مکان های پربازدید استان در تعطیلات عید فطر عنوان کرد.

مرادی بیستونی خاطر نشان کرد: سراب نیلوفر و سراب روانسر نیز از دیگر مکان های تفریحی بودند که از سوی مسافران مورد استقبال قرار گرفتند.

وی همچنین با اشاره به حضور خوب مسافران و گردشگران در منطقه زیبای ریجاب واقع در شهرستان دالاهو، گفت: شهرستان جوانرود نیز از جمله نقاط پربازدید استان در تعطیلات گذشته بود.