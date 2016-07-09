عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان زکات فطریه در قالب کفاره، سادات، زکات عام جمعآوری میشود، که با توجه به ادامه جمعآوری فطریه تا پایان هفته این رقم افزایش خواهد یافت.
اهرابی افزود: از مجموع فطریه، ۲۰۷ میلیون و ۶۷۲ هزار ریال کفاره، ۳۵۰ میلیون و ۷۹۵ میلیون ریال سادات و دو میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال زکات عام جمع آوری شده است.
وی تصریح کرد: هزار و ۱۵۰ پایگاه در سطح مناطق شهری و روستایی خراسان شمالی برای جمعآوری زکات فطریه دایر است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: طی سال گذشته دو میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال زکات از یک هزار و ۲۰۰ پایگاه جمعآوریشده بود.
