دو هکتار از مزارع گندم شهرستان شازند طعمه حریق شد

اسماعیل ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این آتش سوزی که روز پنجشنبه به وقوع پیوست، بیش از دو هکتار از مزارع گندم روستای برج طعمه حریق شد.

وی با اشاره به دلیل این آتش سوزی گفت: در این آتش سوزی عوامل انسانی دخیل بوده و به علت سهل انگاری و بی توجهی چند نفر از افرادی که برای تفریح و گردش به این منطقه آمده بودند اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری آستانه با بیان اینکه بعد از مشاهده حریق مردم روستا با آتش نشانی تماس گرفته اند، بیان داشت: تا رسیدن مامورین آتش نشانی مردم با کمک هم از پیشروی آتش جلوگیری کردند اما با این وجود دو هکتار از این مزرعه گندم در حریق از بین رفت.

ابوالحسنی در ادامه افزود: در این فصل مزارع کشاورزی آماده آتش سوزی اند چرا که زمین ها خشک هستند و دمای هوا نیز بالاست، بنابراین مردم باید در هنگام تفریح و گردش در این مناطق از بی توجهی و سهل انگاری و هر نوع اقدامی که سبب آتش سوزی شود خودداری کنند و علاوه بر مساله محیط زیست، به فکر محصولات کشاورزان که حاصل زحمت یک ساله آن ها است باشند.