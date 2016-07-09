فضای انقلابی باید به ادبیات بازگردد/ انتشار سرودی از رهبرانقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهاردهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره صبح امروز در تالار امیرحسین فردی حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست، علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سخنانی با اشاره به برگزاری این جشنواره در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه در زنجان گفت: در جشنواره سال جاری و پیش از افتتاحیه حاضران با حضور بر مزار حسین منزوی یاد این شاعر را گرامی خواهند داشت و در مارسم افتتاحیه نیز از خاواده وی و نیز سه نفر از ادبیای استان زنجان شامل غلامرضا طریقی، مصطفی آقاجانلو و مریم بیات‌تبار تجلیل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اصطلاح «مهرواره» که برای این جشنواره در سال جاری به کار برده شده است، گفت: امسال این رویداد ادبی از حالت رقابتی خارج شده و به محیطی برای رفاقت و دسوتی به منظور تولید ادبی مبدل شده است به همین خاطر نیز از لفظ مهرواره به جای جشنواره برای آن استفاده می‌کنیم. امدواریم این رویداد در سال‌های آتی به رویدادهای انقلابی بیشتر توجه نشان دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فراموشی گونه ادبی سرود و ترانه انقلاب اسلامی گفت: متاسفم که برخی متولیان فرهنگی ما مجوز انتشار ترانه‌هایی را می‌دهند که با سرود و ترانه انقلاب مقابله می‌کند. این یک پروژه طراحی شده و هدفش دور کردن ما از فضای سرودهای انقلابی است و خارج کردن این قطار از ریل آن است.

قزوه افزود: مهرواره شعر و داستان جوان سوره باید سعی کند به فضای شعر و داستان انقلاب اسلامی به معنای واقعی کلمه نزدیک شود و فضای استکبارستیزی را در خلق آثار تشویق کند. من متاسفم برخی مدیران فرنگی آدم‌هایی را در مسند مدیریت ادبی کشور قرار داده‌اند که با مناسبت‌های انقلاب اسلامی بیگانه‌اند و تنها هدفشان تصویب ترانه‌های مبتذل است؛ ترانه‌هایی که گاه با ترانه‌های آن سوی آبی فرقی ندارد.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در ادامه با اشاره به دیدار امسال شعرا با رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر تقویت سرودهای انقلابی عنوان داشت: رهبر انقلاب چند روز پس از این دیدار خود اقدام به سرایش یک سرود صبحگاهی کردند که در اختیار مرکز موسیقی حوزه هنری قرار گرفته تا برای آن موسیقی مناسب نیز ساخته شود و به زودی متن و ماحصل این کار نیز منتشر می‌شود. این نمادی است توجه ایشان به عمل در کنار اظهارنظر و به باور من اقدامی بسیار انقلابی است.

وی ادامه داد: در مدت گذشته از دیدار امسال شاعران با رهبر انقلاب من شاهد سرایش اشعار خوبی از سوی شاعران انقلاب در قالب سرود بوده‌ام. البته رهبر انقلاب از شعرا خواستند که در کلامشان حرف روز را بزنند. حتی به صورت مستقیم به مساله برجام اشاره کردند. نمی‌دانم چرا در این میان برخی متولیان در تلاش هستند این حرف‌ها فراموش شود. این افراد باید کنار گذاشته شوند و فضای انقلابی به ادبیات کشور بازگردد. باید متاسف بود از اینکه ادبیات هنوز برای بسیاری از مسئولین کشور ما مهم نیست در حالی که ادبیات آئینه یک ملت است.