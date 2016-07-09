  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

لردگان گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است

لردگان گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان لردگان با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان لردگان با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: خنک ترین نقطه چهارمحال و بختیاری جونقان با دمای ۹ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

وی افزود: دمای شهرکرد در گرم ترین نقطه شبانه روز ۳۳ درجه سانتی گراد  و دمای این شهر در خنک ترین نقطه شبانه روز ۱۰ درجه سانتی گراد است.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: میزان رطوبت در شهرکرد ۴۳ درصد گزارش شده است.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وضعیت هوای این استان طی ۷۲ ساعت آینده، بیان کرد: آب و هوای چهارمحال و بختیاری صاف تاکمی ابری دربعدازظهر وزش باد و گاهی گردوخاک  پیش بینی می شود.

کد مطلب 3708170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها