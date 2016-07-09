لردگان گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان لردگان با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: خنک ترین نقطه چهارمحال و بختیاری جونقان با دمای ۹ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

وی افزود: دمای شهرکرد در گرم ترین نقطه شبانه روز ۳۳ درجه سانتی گراد و دمای این شهر در خنک ترین نقطه شبانه روز ۱۰ درجه سانتی گراد است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: میزان رطوبت در شهرکرد ۴۳ درصد گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وضعیت هوای این استان طی ۷۲ ساعت آینده، بیان کرد: آب و هوای چهارمحال و بختیاری صاف تاکمی ابری دربعدازظهر وزش باد و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.