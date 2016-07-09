مازندران قهرمان شد/ کاپ اخلاق در دست کشتی گیران آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی کشور در رده های سنی خردسالان و نونهالان که به میزبانی بناب در سالن شش هزار نفری مجتمع بزرگ ورزشی این شهرستان در جریان است، تیم مازندران در کشتی آزاد رده سنی خردسالان به مقام اول رسید و کاپ اخلاق این رده نیز به تیم آذربایجان شرقی تعلق گرفت.

دراین رقابت ها ابراهیم خواری، علی رضایی امیرمسعود بخشی، ابولفضل جلالی و هانی فلاحی همگی از مازندران، میلاد احمدی و علیرضا عبدالمحمدی هر دو از استان البرز، اسلام هادی بیگی از کرمانشاه، حسین مفیدی از تهران و امیررضا نقدعلی پور از توابع تهران قهرمان اوزان یازده گانه شدند.

همچنین در رده تیمی استان مازندران با ۸۶ امتیاز اول شد و تیم های توابع تهران با ۷۴ و تهران با ۶۳ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.