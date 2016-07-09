مراد بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کشت ۳۰۰ هکتار برنج در سطح شهرستان خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: در راستای برنامه های اصلاح الگوی کشت اداره جهاد کشاورزی خرم آباد با هماهنگی مدیریت منابع آب و کشاورزان این شهرستان نسبت به کاشت انواع برنج مرغوب دم سیاه، هاشمی، صدری و طارم اقدام کرد.

وی افزود: کار کشت برنج در شهرستان خرم آباد به عنوان کشت دوم بعد از برداشت کشت اول غلات و کلزا و از نیمه دوم خرداد آغاز شد که تا نیمه اول تیر در اراضی آبی این شهرستان ادامه داشت.

مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد گفت: شلتوک تولید شده از مزارع برنج شهرستان خرم آباد به میزان هزار و ۳۰۰ تن به سه کارخانه برنج کوبی شهرستان برای فرآوری هدایت می شود.

بیرانوند بیان داشت: پیش بینی می شود ۸۰۰ تن برنج سفید مرغوب توسط کشاورزان حوزه عمل شهرستان خرم آباد در مهرماه سال جاری به بازار تقاضا عرضه شود.