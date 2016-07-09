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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

پیش‌بینی فروش ۸۰۰ تن برنج سفید مرغوب توسط کشاورزان خرم‌آبادی

پیش‌بینی فروش ۸۰۰ تن برنج سفید مرغوب توسط کشاورزان خرم‌آبادی

خرم آباد - مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد گفت: پیش بینی می شود ۸۰۰ تن برنج سفید مرغوب توسط کشاورزان حوزه عمل شهرستان خرم آباد در مهرماه سال جاری به بازار تقاضا عرضه شود.

مراد بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کشت ۳۰۰ هکتار برنج در سطح شهرستان خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: در راستای برنامه های اصلاح الگوی کشت اداره جهاد کشاورزی خرم آباد با هماهنگی مدیریت منابع آب و کشاورزان این شهرستان نسبت به کاشت انواع برنج مرغوب دم سیاه، هاشمی، صدری و طارم اقدام کرد.

وی افزود: کار کشت برنج در شهرستان خرم آباد به عنوان کشت دوم بعد از برداشت کشت اول غلات و کلزا و از نیمه دوم خرداد آغاز شد که تا نیمه اول تیر در اراضی آبی این شهرستان ادامه داشت.

 مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد گفت: شلتوک تولید شده از مزارع برنج شهرستان خرم آباد به میزان هزار و ۳۰۰ تن به سه کارخانه برنج کوبی شهرستان برای فرآوری هدایت می شود.

بیرانوند بیان داشت: پیش بینی می شود ۸۰۰ تن برنج سفید مرغوب توسط کشاورزان حوزه عمل شهرستان خرم آباد در مهرماه سال جاری به بازار تقاضا عرضه شود.

کد مطلب 3708173

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