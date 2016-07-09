برلین علاقمند به گسترش مناسبات با تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «مارتین شفر» سخنگوی وزارت امورخارجه آلمان در سخنانی در جمع خبرنگاران در برلین اظهار داشت: سفرهای «فرانک والتر اشتاین مایر» به ایران نشان می دهد که این کشور به لحاظ استراتژیک از چه اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار است.

وی با ابراز علاقمندی به تعمیق مناسبات تهران- برلین و با اشاره به سفر اخیر «مجمد جواد ظریف» وزیر امورخارجه ایران به آلمان گفت: خواهان سفر مقامات دیگر ایران از جمله دکتر روحانی رئیس جمهوری این کشور به آلمان هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان در ادامه افزود: برلین به توافق هسته ای ایران ، روند اقدامات گروه ۱+۵ و نیز نزدیک شدن به تعمیق رابطه با تهران متعهد است.

پس از اجرایی شدن توافق هسته ای ایران با غرب شمار زیادی از کشورهای اروپایی خواهان ارتقای مناسبات خود با تهران شدند.