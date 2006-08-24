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۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۳

خراسان رضوي در كمك به بازسازي عتبات عاليات مقام دوم را كسب كرد

استان خراسان رضوي در جذب و ارسال هدايا و نذورات مردمي ، براي بازسازي عتبات عاليات ، مقام دوم را كسب كرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات در استان خراسان رضوي گفت: هداياي مردمي شامل وجوه نقد ، سنگ هاي تزئيني ، فرش ، طلا و جواهرات ، چوب مورد نياز درهاي اماكن مطهر ، كتب و ادعيه و... با ارزش تقريبي 5 ميليارد ريال است.

حسين افشاري افزود: جمع آوري و ارسال هداياي مردمي از شهرستانهاي استان ادامه دارد و دوست داران اهل بيت (ع) و مشتاقان زيارت اباعبدالله الحسين (ع) با اشتياق فراوان همچنان خواستار مشاركت در بازسازي آن اماكن متبركه به ويژه سامرا هستند.

وي گفت: همچنين مسئوليت استقبال از هيات مذهبي و سياسي اعزامي از عراق و ارائه گزارش روند بازسازي نيز به عهده اين ستاد است و در همين راستا تا كنون بيش از 100 هيئت سياسي و مذهبي با فعاليت ستاد در كشور عراق و ميزان هداياي مردمي آشنا شده اند.

کد مطلب 370818

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