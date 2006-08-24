خراسان رضوي در كمك به بازسازي عتبات عاليات مقام دوم را كسب كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات در استان خراسان رضوي گفت: هداياي مردمي شامل وجوه نقد ، سنگ هاي تزئيني ، فرش ، طلا و جواهرات ، چوب مورد نياز درهاي اماكن مطهر ، كتب و ادعيه و... با ارزش تقريبي 5 ميليارد ريال است.

حسين افشاري افزود: جمع آوري و ارسال هداياي مردمي از شهرستانهاي استان ادامه دارد و دوست داران اهل بيت (ع) و مشتاقان زيارت اباعبدالله الحسين (ع) با اشتياق فراوان همچنان خواستار مشاركت در بازسازي آن اماكن متبركه به ويژه سامرا هستند.