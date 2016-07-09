به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوریاردکانی از چهرههای مهم و تاثیرگذار فلسفه در دوران معاصر ایران است. آثار و آراء او درباره فلسفه و علوم انسانی و فیلسوفان معاصر غرب همواره مورد بحث و تعمق استادان، دانشجویان و اصحاب اندیشه قرار میگیرد. فلسفه در دانشگاهها و جامعه چه جایگاهی دارد؟ اقبال به کدام یک از فیلسوفان و مکتبهای فلسفی در سال ۱۳۹۴ بیشتر بوده است؟ کتابهایی که در حوزه فلسفه غرب در سال ۱۳۹۴ در ایران انتشار یافته است اقبال به کدام فیلسوف را نشان میدهد؟ چه گرایشی در پژوهشها و کتابهای فلسفی نمود بیشتری دارد؟ ارزیابی پایاننامههای دانشجویان در دوره دکتری در رشته فلسفه در سال ۱۳۹۴ چه راهی را در حوزه فلسفه مشخص میکند؟ و سوالاتی از این دست در مراسم اهدای جایزه رضا داوریاردکانی به بخشی از این پرسشها پاسخ داده میشود.
مراسم اهدای دومین دوره جایزه دکتر رضا داوریاردکانی در روز سهشنبه ۲۲ تیر ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب و با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه برگزار میشود و از برگزیدگان این دوره تقدیر خواهد شد.
در این مراسم رضا داوریاردکانی، سعید بینایمطلق، دکتر پرویز ضیاء شهابی، محمدجواد صافیان، شهرام پازوکی و دکتر سید حمید طالبزاده درباره وضعیت پژوهشهای فلسفی در سال ۹۴ و ویژگی پایاننامههای برگزیده و تشویقی دومین دوره سخن میگویند.
علاقهمندان میتوانند برای حضور در این نشست، در روز سهشنبه ۲۲ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
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