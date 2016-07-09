مردم نباید در دریافت خدمات بهداشتی احساس نابرابری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر سیاری صبح شنبه در مراسم کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت شهید جدی تصریح کرد: یکی از دلایلی که منجر به فروپاشی نظام شاهنشاهی شد ایجاد نابرابری و تبعیض در بین مردم بود.
وی افزود: این تجربه نشان میدهد باید در توزیع عادلانه امکانات و نیازمندیهای گروههای مختلف مردمی کوشید و به نیاز مناطق محروم توجه ویژه داشت.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت از جمله اهداف طرح تحول نظام سلامت را اصلاح وضعیت توزیع امکانات بهداشتی خواند و متذکر شد: این طرح با رویکرد حمایت از نیازمندان فعال شده است.
سیاری با تأکید به اینکه در قالب این طرح تجهیز و توسعه مراکز خدمات جامع سلامت در حاشیه شهرها و خانههای بهداشت در روستاها مورد تأکید است، اضافه کرد: در واقع طرح تحول نظام سلامت با تمرکز بر مناطق محروم پروژه تعریف میکند.
وی مهمترین سیاستهای توسعه مراکز بهداشتی را در وهله نخست دسترسی مردم عنوان کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم در کمترین زمان بتوانند به مرکز بهداشتی مراجعه کرده و خدمات دریافت کنند.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت قدم دوم را ساخت فضاها عنوان کرد و افزود: به منظور حمایت از توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت نیمی از هزینههای ساخت را تأمین میکند.
سیاری قدم سوم را کاهش هزینه درمان دانست و تصریح کرد: به دلیل هزینههای مالی نباید آسیب اجتماعی متوجه خانوادهها شود و در واقع وزارت بهداشت با حمایت بخشی از هزینههای درمان به دنبال کاهش بار مالی درمان خانوادهها است.
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