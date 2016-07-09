مسابقات قهرمانی رشته ورزشی «موی تای» در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی موی تای استان لرستان تحت عنوان یادواره «شهدای مدافع حرم» به میزبانی خرم آباد در دورده سنی جوانان و نوجوانان در خانه رزمی استان برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۸۷ ورزشکار از خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، پلدختر، الیگودرز، سلسله، نورآباد و ازنا برگزار شد و در پایان در نتیجه تیمی خرم آباد اول، دورود دوم و نورآباد سوم شد.

محمد بازگیر، محمد قیصری، رضا خادم، امیر زلفی، آرمان موسیوند، امیر حسین افراسیابی، امیر حسین سعیدی، رحمتی، امیر قاعد و عماد ناز پرونده راد به عنوان نفرات برتر این دوره از مسابقات انتخاب شدند.



این مسابقات انتخابی استان لرستان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور بود که ۳۰ ام تیرماه تا یکم مردادماه به میزبانی سنندج برگزار می شود و افراد منتخب در مسابقات قهرمانی به مسابقات جهانی ۲۰۱۶ تایلند اعزام می شوند.