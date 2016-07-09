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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

حسنوند به مهر خبر داد:

جلسه اضطراری کمیسیون انرژی برای بررسی آتش سوزی پتروشیمی بوعلی

جلسه اضطراری کمیسیون انرژی برای بررسی آتش سوزی پتروشیمی بوعلی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از جلسه اضطراری کمیسیون انرژی برای بررسی حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در بندر ماهشهر خبر داد.

فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه اضطراری کمیسیون انرژی برای بررسی حادثه پتروشیمی بوعلی خبر داد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ساعت 2.30 شنبه شب وزیر نفت پایان مرحله کنترل و مهار آتش را اعلام کردند و پس از ان مرحله تثبیت آغاز شد تا از وقوع مجدد آتش سوزی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه جلسه اضطراری کمیسیون روز سه شنبه برگزار می شود، ادامه داد: یک تیم کارشناسی از مجلس به منطقه برای بررسی علل و عوامل وقوع این حادثه و بر آورد خسارات  اعزام خواهند شد.

رئیس کمیسیون انرژی گفت: پس از آن با حضور مسئولان گزارش تیم اعزامی بررسی شده و گزارش نهایی طبق ماده 49 آیین نامه داخلی در صحن علنی قرائت می شود.

حسنود با تاکید بر اینکه علت این حادثه خرابکاری تروریستی نبوده است گفت: این حادثه دلایل فنی و مدیریتی داشته که توسط تیم اعزامی بررسی می شود.

کد مطلب 3708194

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