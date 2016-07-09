۸۵ هزار مشترک جدید در دولت یازدهم در کردستان صاحب گاز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، سید امیر رضوی با بیان اینکه این شرکت در دولت تدبیر و امید عملکرد مطلوبی در زمینه اشتراک پذیری داشته است، گفت : در سه سال اخیر از خرداد سال ۹۲ تا پایان خرداد ماه سال ۹۵ بیش از ۸۵ هزار مشترک گاز طبیعی در این استان جذب شده است.

وی با بیان اینکه کل تعهدات سال ۹۴ شرکت گاز استان در خصوص اشتراک پذیری ۲۲ هزار مورد بوده است، عنوان کرد: در سال گذشته ما فراتر از تعهدات عمل خود کرده ایم.

وی اظهارداشت: ۲۵ هزار و ۳۳۸ مشترک شهری و روستایی جدید سال ۹۴ جذب شده و ۶۸۲ کیلومتر شبکه گذاری در این استان صورت گرفته است که این میزان بدون افزایش و عدول از سقف بودجه مصوب عمرانی، با رشدی ۱۵ درصدی مازاد بر تعهدات همراه بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه ظرف سه سال گذشته ۳۱۷ روستای استان نیز گازرسانی شده است، بیان کرد:هم اکنون ۷۴ درصد جمعیت روستایی و ۱۰۰ درصد جمعیت شهری در استان کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

رضوی با بیان اینکه کردستان دارای ۲۹ شهر و یک هزار و ۷۰۳ روستای دارای سکنه است که ازاین تعداد ۲۸ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، گفت: چناره تنها شهر باقیمانده استان است که هنوز گازرسانی نشده است و به دلیل اینکه در مخزن سد در حال ساخت قراردارد گازرسانی به آن امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: شهر مذکور از برنامه گازرسانی خارج شده و تعداد روستاهای گازدار استان کردستان به مرز یک هزار روستای گازدار نزدیک و تعداد آن به ۹۹۹ مورد افزایش یافته است.