توفان شن ریگانی ها را خانه نشین کرد/آماده باش مراکز درمانی

امین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز پدیده ریزگردها و توفان شن از نخستین ساعات صبح امروز اظهار کرد: این پدیده مشکلات فراوانی را برای مردم منطقه به وجود آورده است.

وی به مشکلات تنفسی شهروندان ریگانی اشاره و تصریح کرد: توصیه می شود گروه های حساس تا حد امکان از منازل خارج نشوند.

باقری همچنین از کاهش میدان دید خبر داد و افزود: نیروهای راه داری و مراکز درمانی در حالت آماده باش هستند.

وی از اثرات مخرب این پدیده بر کشاورزی منطقه خبر داد و گفت: گرمای شدید، ریزگردها و توفان شن باعث ریزش محصول خرمای شهرستان ریگان شده‌ است.

فرماندار ریگان از بین رفتن پوشش گیاهی و بیابانی شدن قسمت هایی از شهرستان ریگان را در بروز این پدیده تاثیرگذار دانست و گفت: علیرغم قول محیط زیست در خصوص استقرار چند دستگاه پایش سنجش ریزگردها تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی به تدوین سند جامع ریزگردها در شرق استان کرمان و در حوزه شهرستان ریگان در سفر رئیس جمهور به استان کرمان اشاره و تصریح کرد: با تخصیص اعتبار طرح مهار ریزگردها در ریگان عملیاتی می‌شود.