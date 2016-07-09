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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۲

فرماندار ریگان:

توفان شن ریگانی ها را خانه نشین کرد/آماده باش مراکز درمانی

توفان شن ریگانی ها را خانه نشین کرد/آماده باش مراکز درمانی

ریگان – فرماندار ریگان با اشاره به بروز پدیده ریزگردها همراه با توفان شن در ریگان گفت: این مسئله مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده و مراکز درمانی در حالت آماده باش است.

امین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز پدیده ریزگردها و توفان شن از نخستین ساعات صبح امروز اظهار کرد: این پدیده مشکلات فراوانی را برای مردم منطقه به وجود آورده است.

وی به مشکلات تنفسی شهروندان ریگانی اشاره و تصریح کرد: توصیه می شود گروه های حساس تا حد امکان از منازل خارج نشوند.

باقری همچنین از کاهش میدان دید خبر داد و افزود: نیروهای راه داری و مراکز درمانی در حالت آماده باش هستند.

وی از اثرات مخرب این پدیده بر کشاورزی منطقه خبر داد و گفت: گرمای شدید، ریزگردها و توفان شن باعث ریزش محصول خرمای شهرستان ریگان شده‌ است.

فرماندار ریگان از بین رفتن پوشش گیاهی و بیابانی شدن قسمت هایی از شهرستان ریگان را در بروز این پدیده تاثیرگذار دانست و گفت: علیرغم قول محیط زیست در خصوص استقرار چند دستگاه پایش سنجش ریزگردها تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

وی به تدوین سند جامع ریزگردها در شرق استان کرمان و در حوزه شهرستان ریگان در سفر رئیس جمهور به استان کرمان اشاره و تصریح کرد: با تخصیص اعتبار طرح مهار ریزگردها در ریگان عملیاتی می‌شود.

کد مطلب 3708197

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