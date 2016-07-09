  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

مانع تراشی برخی کارشناسان بانک ها برای پرداخت تسهیلات

مانع تراشی برخی کارشناسان بانک ها برای پرداخت تسهیلات

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برخی کارشناسان بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی در این استان مانع تراشی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: با هماهنگی مدیران عامل بانک مرکزی و دیگر بانک های عامل در صورت کمبود منابع استانی، این منابع از سوی بانک مرکزی تأمین می شود.

وی افزود: برخی فعالان صنعتی که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی به بانک ها معرفی می شوند، با مانع تراشی نبود منابع مالی کارشناسان بانک های عامل استان روبه رو شده اند.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: الزام های ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور شرایط مطلوبی را برای رونق تولید و اقتصاد در چهارمحال و بختیاری فراهم کرده است.

کد مطلب 3708198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها