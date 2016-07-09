مانع تراشی برخی کارشناسان بانک ها برای پرداخت تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: با هماهنگی مدیران عامل بانک مرکزی و دیگر بانک های عامل در صورت کمبود منابع استانی، این منابع از سوی بانک مرکزی تأمین می شود.

وی افزود: برخی فعالان صنعتی که از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی به بانک ها معرفی می شوند، با مانع تراشی نبود منابع مالی کارشناسان بانک های عامل استان روبه رو شده اند.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: الزام های ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور شرایط مطلوبی را برای رونق تولید و اقتصاد در چهارمحال و بختیاری فراهم کرده است.