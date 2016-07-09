کارگروه ویژه توسعه فناوری آب تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید توکلی گفت: کارگروه ویژه توسعه فناوری آب بنا بر اقتضاء و ضرورت و اهمیت موضوع آب در معاونت علمی تشکیل شد تا اقدامات ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست را شتاب دهد.



وی افزود: با توجه به اینکه آب عامل عمده تولید محصولات کشاورزی، تامین غذا، اکولوژی و محیط زیست سالم محسوب می شود و با توجه به اینکه با روند رو به رشد جمعیت امکان وقوع خشکسالی های شدید نیز بیشتر می شود، معاونت علمی، تشکیل این کارگروه ویژه را در اولویت قرار داد.



وی تصریح کرد: طی برگزاری22 جلسه ای که این کارگروه با معاونان مهعاونت علمی برگزار کرده موضوعات تصفیه آب و فاضلاب و بازیافت، نمکزدایی و روش های نوین تولید آب شیرین، شورورزی و گیاهان مقاوم و متحمل به شوری و خشکی، ارتقاء بهره وری آب و سیستم های آبیاری زیرسطحی، استحصال آب های غیر متعارف و خارج از بیلان مرسوم نظیر سدهای زیر زمینی، توسعه فناوری شناسایی آب های ژرفی تجدیدپذیر و کاهش تبخیر از مخازن و سطوح و بدنه های آب و خاک در اولویت قرار گرفته است.