ارزش معاملات بازار فرابورس ۱۰۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته معاملاتی گذشته در حالی به پایان رسید که یک میلیون و ۱۲۸ هزار ورقه بهادار در ۹۵ هزار نوبت به ارزش هفت هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال در بازار فرابورس داد و ستد شد؛ این وضعیت نشانگر افت ۲۱ درصدی حجم و رشد ۱۰۸ درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته پیشین است.

در روز یکشنبه، سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن برای نخستین بار در کسری از ثانیه در فرابورس ایران فروخته شد تا به این ترتیب، این اوراق در بازار سرمایه معرفی شود.

در بازار اول ۱۶۱ میلیون ورقه بهادار طی این هفته مورد معامله قرار گرفت و ارزش آن به ۳۳۲ میلیارد ریال رسید و در بازار دوم نیز ۵۲۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال داد و ستد شد که از افت ۱۳درصدی حجم و رشد ۱۷ درصدی ارزش معاملات بازار اول و همین طور افزایش ۴۳ درصدی حجم و ۴۱ درصدی ارزش معاملات بازار دوم حکایت دارد.

از سوی دیگر، حجم معاملات بازار پایه ۵۲ درصد کاهش یافت و ارزش معاملات این بازار با افت ۱۷ درصدی معادل ۳۹۲ میلیارد ریال شد. اما با این وجود، معاملات هفتگی بازار ابزارهای نوین مالی با رشد ۱۱۸ درصدی حجم و ۱۷۴ درصدی ارزش روبرو شد به طوری که خرید و فروش ۳۲ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۵ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال را به ثبت رساند. علاوه بر این، عرضه اولیه ششمین مرحله اسناد خزانه اسلامی با قیمت هر ورقه ۸۷۷ هزار و ۱۲۳ ریال در این بازار انجام شد.

گروه بانک‌ها در چهار روز معاملاتی گذشته با در اختیار داشتن ۲۴ درصد از معاملات بازار سهام، در صدر صنایع پیشرو قرار گرفت؛ گروه فلزات اساسی سهم ۲۳ درصدی از معاملات داشت و گروه محصولات کاغذی رده سوم را به خود اختصاص داد.

آیفکس در روز سه‌شنبه با ۷.۸ واحد رشد معادل یک درصد نسبت به هفته پیش، به ۷۸۳.۸ واحد رسید اما ارزش بازار فرابورس ۳ هزار و ۱۸۸ میلیارد ریال معادل ۱.۱ درصد افت کرد و عدد ۹۳۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال را نمایش داد که ۴۳ درصد از این رقم مربوط به بازار دوم و ۱۲ درصد آن مربوط به بازار اول بود.