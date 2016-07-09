یک میلیارد تومان صدقه در خراسان جنوبی جمع آوری شد

سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم سخاوتمند خراسان جنوبی، در سه ماهه نخست سال جاری ماهانه ۳۶۵ میلیون تومان صدقه داده اند.

وی با اشاره به جمع آوری یک میلیارد و ۹۷ میلیون تومان صدقه در استان، بیان کرد: این میزان صدقه، از ۱۳۱ هزار و ۲۶ مشترک جمع آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد، دو هزار و ۹۶ صندوق متوسط و چهار هزار و ۲۸۲ صندوق نیز بزرگ بوده است.

جذب ۱۳۷۰ مشترک جدید

حسینی از جذب هزار و ۳۷۰ مشترک جدید در سال جاری خبر داد و گفت: مردم شریف خراسان جنوبی همواره حامی و پشتیبان نیازمندان بوده اند.

وی ادامه داد: خراسان جنوبی از نظر تحقق برنامه صدقات، رتبه اول کشوری و به لحاظ سرانه مساعدت مردم نیز رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

حسینی اظهار کرد: مردم ولایتمدار خراسان جنوبی می توانند از طریق شماره گیری کد #۸۸۷۷* صدقات خود را نیز پرداخت کنند.