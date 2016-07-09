یک میلیون و۶۱۷هزار تردد در محورهای مواصلاتی قزوین به ثبت رسید

رحمت شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دستگاه های تردد شمار این اداره کل در جاده های استان قزوین اطلاعات مربوط به سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری در محورهای مواصلاتی استان را به ثبت می رساند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۴۲ سامانه تردد شمار برخط راهها در محورهای مواصلاتی استان قزوین، آمار کل تردد ثبت شده در تعطیلات عید فطردرسال جاری یک میلیون و ۶۱۷ هزار ۱۸۱ وسیله نقلیه بوده است.

شعبانی تصریح کرد: ترددهای ثبت شده در محورهای مواصلاتی استان قزوین به ترتیب برای روزهای سه شنبه ۱۵ تیرماه ۳۹۷ هزارو ۴۱ تردد، چهارشنبه ۱۶ تیر ماه ۵۰۶ هزارو ۹۴۱ تردد، پنجشنبه ۱۷ تیر ماه ۲۹۹ هزارو ۷۴۶ تردد و جمعه ۱۸ تیر ماه ۴۱۳ هزارو ۴۵۳ تردد بوده است.

وی بیان کرد: بیشترین تردد در آزاد راه های استان طی روزهای یاد شده با ثبت ۱۴۸ هزار و ۷۵۱ تردد در روز چهارشنبه ۱۶ تیر ماه مربوط به آزاد راه قزوین- کرج وکمترین تردد ثبت شده ۳۵ هزارو ۱۹۱ تردد در روز پنجشنبه ۱۷ تیر ماه مربوط به آزاد راه قزوین- زنجان بوده است.