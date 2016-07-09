به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روند تولید سریال تلویزیونی «آرام میگیریم» به کارگردانی روح اله سهرابی و تهیه کنندگی فرهاد گلی، سردار سرتیپ محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین از پشت صحنه این سریال بازدید کرد.

سردار نقدی در این دیدار که جواد جباری مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت و محمدحسین نیرومند مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس نیز او را همراهی می کردند به گپ و گفت با عوامل و دست اندر کاران این مجموعه تلویزیونی پرداخت و در جریان کامل روند تولید سریال که محصول مشترک انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و شبکه دو سیما است قرار گرفت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این دیدار طی سخنانی به رویش های انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: جوانان ما در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی همواره از غیرممکن ها ممکن ساخته اند. امنیت کشوری به پهنای ایران مدیون جانفشانی و درایت و جسارت جوانانی است که جزو رویش های انقلاب هستند.

سردار نقدی عرصه فرهنگ را از مهمترین و تاثیرگذارترین عرصه ها در دنیای امروز دانست و با تاکید بر اهمیت حضور فعال جوانان خلاق و انقلابی در این عرصه خاطرنشان کرد: در عرصه فرهنگ، به ویژه فیلم و سریال نیز ما بحمدالله رویش هایی داشته ایم که روح اله سهرابی و امثال او از این جمله هستند. بنده با توجه به ذوق و توانایی آقای سهرابی که قبلا هم در تولید فیلم سینمایی از او دیده ام امید دارم که این سریال نیز موفق بوده و مورد استقبال مخاطبین قرار گیرد.

وی افزود: جای بسی خوشبختی و خرسندی است که نسل جوان هنرمند ما، امروز دست اندرکار تولید سریال های بلند تلویزیونی هستند که با محوریت ارزش های انقلاب و دفاع مقدس ساخته می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه سریال «آرام میگیریم» در کنار طرح مسایل خانوادگی، اجتماعی و اهمیت سبک زندگی ایرانی – اسلامی به مساله مقاومت و امنیت ملی نیز خواهد پرداخت، مقابله با تهاجم فرهنگی را از رسالت های مهم رسانه به ویژه در حوزه فیلم و سریال دانست و اظهار کرد: موضوعی که ما امروز با آن دست و پنجه نرم می کنیم موضوع تهاجم فرهنگی دشمن برای تغییر سبک زندگی ملت ایران است. بنابراین از رسالت های مهم رسانه در کشور ما تثبیت و تعمیق سبک زندگی ایرانی _ اسلامی و حفاظت از مرزهای فرهنگی ملت ایران است که امید می رود این مجموعه تلویزیونی به این مهم دست یابد و به شکل اثرگذاری بتواند وجوه فرهنگی ملت ایران را تبیین کند.

سردار نقدی در این دیدار به اهمیت تولید سریال های طولانی قسمت جهت جذب و اثرگذاری بیشتر بر مخاطب اشاره کرد و گفت: تعامل و ارتباط با مخاطب، امروزه از اهمیت بسزایی برخوردار است که در حوزه تلویزیون تولید سریال های طولانی قسمت با مضامین ارزشی می تواند بسیار تاثیرگزار و مثمرثمر باشد. این بدان معناست که مجموعه های دست اندرکار در تولید برنامه های تلویزیونی از جمله بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس باید حضور جدی تری در این حوزه داشته باشند.

جواد جباری مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت که انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس یکی از مجموعه های این بنیاد است، نیز پیشتر و در پی بازدید از پشت صحنه سریال «آرام میگیریم» ضمن اظهار خرسندی از روند تولید مستمر و منظم این مجموعه تلویزیونی به اهمیت موضوع ارزشی فیلم و سریال های در دست تولید آن مجموعه اشاره کرد و افزود: برای ما بیش از هر چیز محتوای آثار اهمیت دارد که حاوی پیام هایی سازنده برای جامعه انسانی امروز باشد و با موازین و اهداف ما همراه باشد که به لطف الاهی قصه "آرام میگیریم" از این ویژگی برخوردار است.

در ادامه سردار نقدی همراه با عوامل و دست اندرکاران «آرام میگیریم» به دیدن بخش هایی از سریال که پیش از این آماده شده بود پرداخت که حضور چهره های سرشناس و محبوب سینمایی و تلویزیونی در این مجموعه، بویژه بازی موفق و تاثیرگذار آنها تحسین و تقدیر وی را از سازندگان و در راس آنها کارگردان این سریال به دنبال داشت.

داریوش فرهنگ، آتیلا پسیانی، مجید صالحی، هوشنگ توکلی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، لیلا اوتادی، کامران تفتی، آشا محرابی، نگار عابدی، علی اوسیوند، محمد فیلی، مهدی سلوکی، میرطاهر مظلومی، شهرزاد کمالزاده، حمید هدایتی، مونا فرجاد، نسرین نکیسا، محمود مقامی و ارسلان قاسمی بازیگران «آرام میگیریم» هستند که بر اساس اخبار رسیده، چهره های مطرح دیگری از سینما و تلویزیون به این سریال اضافه خواهند شد.

دیگر عوامل این سریال عبارتند از: مشاور کارگردان و بازیگردان: محمدرضا فاضلی، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، مدیر تولید: ایرج طایفه غلامی، طراح صحنه و لباس: رضا درگزی، طراح گریم: زهره سیه پوش، مدیر صدابرداری: امیر عاشق حسینی، آهنگساز: محمد محمدعلی، تدوین: موحد شادرو، نوید توحیدی، مدیر برنامه ریزی: فرزاد رحمانی، مدیر تدارکات: امیرهوشنگ حسینی، مدیر روابط عمومی: رسول شادمانی، مجری طرح: افق رسانه پاسارگاد.