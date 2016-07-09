شاپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که احتمال تامین آب شرب از سد رئیسعلی دلواری در دشتستان وجود دارد یا نه، اظهار داشت: آب این سد هم‌اکنون قابلیت شرب را ندارد و برای استفاده در این بخش باید شیرین‌سازی شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از آب سد رئیسعلی برای تامین آب شرب مناطق همجوار از جمله آب‌پخش و سعدآباد در دست بررسی است، اضافه کرد: یکی از استانداردهای آب شرب EC است که هر چه میزان آن کمتر باشد، آب شرب طعم بهتری داشته و گواراتر است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر افزود: EC آب سد رئیسعلی دلواری حدود ۵ هزار است و سه هزار و ۵۰۰ واحد از حداکثر EC مجاز برای آب شرب بیشتر است و باید با شیرین‌سازی به زیر هزار و ۵۰۰ برسد.

وی با اشاره به اینکه آب سد رئیسعلی قابلیت استفاده مستقیم برای شرب را ندارد، بیان کرد: برای صدور مجوز شیرین‌سازی آب سد باید مسائل مختلف از جمله مسائل زیست‌محیطی نیز بررسی شود.

رجایی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای انسداد چاه‌های غیرمجاز استان، ادامه داد: ۱۳ هزار و ۲۰۰ چاه در استان بوشهر وجود دارد که هشت هزار چاه مجاز است و بیش از پنج هزار چاه غیرمجاز در استان داریم.

وی افزود: برای انسداد چاه‌های غیرمجاز، اولویت‌بندی انجام شده است و ۸۰۰ چاه که بعد از سال ۸۵ حفر شده‌اند مشخص شده و برنامه انسداد این چاه‌ها اجرا می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر گفت: کنترل اضافه براشت از چاه‌های مجاز و حذف چاه‌های غیرمجاز از جمله مهمترین برنامه‌ها و اقدامات برای احیای سفره‌های زیرزمینی است که برای هر یک از دشت‌های استان نسخه ویژه‌ای را می‌پیچیم.