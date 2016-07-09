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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر مطرح کرد:

انسداد چاه‌های غیرمجاز استان بوشهر/ تامین آب شرب از سد رئیسعلی

انسداد چاه‌های غیرمجاز استان بوشهر/ تامین آب شرب از سد رئیسعلی

بوشهر - مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر از تلاش برای انسداد چاه‌های غیرمجاز استان بوشهر خبر داد و گفت: تامین آب شرب از سد رئیسعلی دلواری در دست بررسی است.

شاپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که احتمال تامین آب شرب از سد رئیسعلی دلواری در دشتستان وجود دارد یا نه، اظهار داشت: آب این سد هم‌اکنون قابلیت شرب را ندارد و برای استفاده در این بخش باید شیرین‌سازی شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از آب سد رئیسعلی برای تامین آب شرب مناطق همجوار از جمله آب‌پخش و سعدآباد در دست بررسی است، اضافه کرد: یکی از استانداردهای آب شرب EC است که هر چه میزان آن کمتر باشد، آب شرب طعم بهتری داشته و گواراتر است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر افزود: EC آب سد رئیسعلی دلواری حدود ۵ هزار است و سه هزار و ۵۰۰ واحد از حداکثر EC مجاز برای آب شرب بیشتر است و باید با شیرین‌سازی به زیر هزار و ۵۰۰ برسد.

وی با اشاره به اینکه آب سد رئیسعلی قابلیت استفاده مستقیم برای شرب را ندارد، بیان کرد: برای صدور مجوز شیرین‌سازی آب سد باید مسائل مختلف از جمله مسائل زیست‌محیطی نیز بررسی شود.

رجایی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای انسداد چاه‌های غیرمجاز استان، ادامه داد: ۱۳ هزار و ۲۰۰ چاه در استان بوشهر وجود دارد که هشت هزار چاه مجاز است و بیش از پنج هزار چاه غیرمجاز در استان داریم.

وی افزود: برای انسداد چاه‌های غیرمجاز، اولویت‌بندی انجام شده است و ۸۰۰ چاه که بعد از سال ۸۵ حفر شده‌اند مشخص شده و برنامه انسداد این چاه‌ها اجرا می‌شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر گفت: کنترل اضافه براشت از چاه‌های مجاز و حذف چاه‌های غیرمجاز از جمله مهمترین برنامه‌ها و اقدامات برای احیای سفره‌های زیرزمینی است که برای هر یک از دشت‌های استان نسخه ویژه‌ای را می‌پیچیم.

کد مطلب 3708218

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