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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس:

زلزله «موچش» زنگ خطری برای مردم و مسئولان کردستان است

زلزله «موچش» زنگ خطری برای مردم و مسئولان کردستان است

سنندج-نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی وقوع چندین زلزله در هفته گذشته در منطقه کامیاران، زلزله «موچش» را زنگ خطری برای مردم و مسئولان کردستان ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، سید مهدی فرشادان در ارتباط با وقوع زمین لرزه‌هایی در منطقه موچش شهرستان کامیاران با اشاره به اینکه خوشبختانه این زمین لرزه‌ها شدت کمی داشته است، گفت: پیگیری‌های لازم در ارتباط با خسارات احتمالی این زمین لرزه ها صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: زمین لرزه بامداد امروز موچش ساعت ۵ و ۲۶ دقیقه رخ داده که شدت آن ۳.۳ درجه در مقیاس ریشتر بود و این زمین لرزه در شهر سنندج هم احساس شد.

وی وقوع چنین حوادثی را زنگ خطر و هشداری برای مردم و مسئولان کردستان ذکر کرد و اظهارداشت: حوادث این چنین نباید کوچک شمرده شوند.

فرشادان با بیان اینکه آموزش به ساکنان مناطقی که با زلزله، حتی زلزله های در مقیاس کوچک مواجه هستند باید در دستور کار مسئولان مربوط قرار گیرد، افزود: حضور در این مناطق و ارائه آموزش های مرتبط تاثیر زیادی در آرامش بخشی به مردم از لحاظ روانی خواهد داشت.

گفتنی است، مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران صبح امروز وقوع چهار زمین لرزه در ساعات ۳:۴۹، ۳:۵۵، ۵:۲۶ و ۷:۰۳ دقیقه با شدت‌ به ترتیب ۲.۷، ۲.۳، ۳.۳ و ۲.۶ درجه در مقیاس ریشتر را در موچش کردستان ثبت کرده است.

کد مطلب 3708219

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