به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری کاروان صنایع دستی که صبح امروز (۱۹ تیرماه) در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد، امیرمهدی طاهریفر به چگونگی شکلگیری طرحی با عنوان «کاروان صنایع دستی» اشاره و بیان کرد: این کاروان یک طرح ملی است که در قالب برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی به حمایت صنایع دستی و توسعه و ترویج آن میپردازد. اولین توقف این کاروان نیز در استان البرز و شهر کرج است.
مدیرعامل شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: پنج هزار نفر که اغلب کارمندان سازمان میراث فرهنگی هستند، سهامدار این شرکتاند و ماهیت تأسیس این شرکت به رسالت سازمان در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حمایت از هر کدام از این سه قسمت برمیگردد، اما حدود یک سال است که شرکت به طور تخصصی و متمرکز در حوزه صنایع دستی فعالیت میکند.
به گفته طاهریفر، صنایع دستی برای تعداد زیادی از هنرمندان و با سرمایه بسیار اندک اشتغالزایی میکند و از آنجا که اصالت هنری دارد و صرفاً در یک کالای مصرفی خلاصه نمیشود، میتوان از آن به عنوان سرمایه هم بهرهبرداری کرد.
مدیرعامل شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اتفاقات خوبی که در این یک سال اخیر در حوزه صنایع دستی افتاده است، اشاره و بیان کرد: امروز صنایع دستی در برنامه ششم توسعه گنجانده و جایگاه خوبی برای این هنر در نظر گرفته شده است. همچنین ردیف اعتباری مستقلی به صنایع دستی اختصاص پیدا کرده و این مسئله به توسعه آن کمک میکند. لذا شرکت حامیان میراث فرهنگی بر آن است تا نگاه ویژهای به بازارهای خارجی و همچنین توسعه بازارهای داخلی داشته باشد، چرا که اعتقاد ما بر این است که هنرمند صنایع دستی باید بدون دغدغه کار خود را انجام دهد و در زمینه تولید فعالیت کند؛ ایجاد و توسعه بازار کار بر عهده هنرمند نیست.
طاهریفر به طرح «کاروان صنایع دستی» اشاره کرد و افزود: ما این طرح را در سطح شهر تهران با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری به انجام رساندهایم؛ به گونهای که تمام اماکن فرهنگی تهران در اختیار ما قرار گرفته تا نمایشگاه صنایع دستی برگزار کنیم. از سوی دیگر قرار است متناسب با فصول مختلف در استانهای متفاوت نمایشگاه داشته باشیم. برای مثال اولین نمایشگاه استانی در البرز، دومین در تهران و سومین در قزوین برگزار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه در نمایشگاه استان البرز ۶۰ غرفه حضور دارند، گفت: در این نمایشگاه ۶۰ غرفه به هنرمندان اختصاص داده شده و ۵۰ درصد این غرفهها در اختیار هنرمندان استان البرز قرار میگیرد. ویژگی متفاوت این نمایشگاه با نمایشگاههای دیگر صنایع دستی متحدالشکل بودن غرفههاست. همچنین موسیقی اقوام مختلف در این نمایشگاه و همچنین دیگر نمایشگاههای استانی که در قالب کاروان صنایع دستی برنامهریزی شده است، به گوش میرسد.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه هر کدام از استانها بر اساس چه ملاک و معیاری انتخاب میشوند؟ گفت: بسیاری از استانها در زمینه صنایع دستی فعال هستند. نگاه ما این است که به استانهای محروم یا استانهایی که کمتر در حوزه صنایع دستی دیده شده و مورد توجه قرار گرفتهاند، بپردازیم. استان البرز یکی از استانهایی است که در زمینه صنایع دستی فعالیت میکند و کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ در نتیجه هنرمندان ساکن در این استان به حمایت و به درآمدزایی بیشتر نیاز دارند.
مدیرعامل شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه نخستین نمایشگاه خارجی این کاروان در کشور روسیه برگزار شد، بیان کرد: ما بر اساس یکسری پژوهشهای میدانی و کتابخانهای، به این نتیجه رسیدیم که مخاطب ما در روسیه چه اقلامی را میپسندد و صادرات به این کشور باید بر چه اساس صورت بگیرد. از این رو رشتههایی چون مینا، خاتم، سفال و دستبافتههای خود را به روسیه ارسال کردیم و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از کالاهای صادراتی ما به این کشور را دستبافتهها تشکیل میداد.
وی همچنین اشاره کرد: ما نمایشگاه استان البرز را تا سقف سه میلیارد تومان بیمه کردهایم. این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه در مجتمع تجاری بلسنتر ابتدای ورودی فردیس کرج برگزار میشود. از هنرمندان مبلغ اندکی به عنوان اجاره غرفه گرفته شده چرا که برگزاری نمایشگاه رایگان صنایع دستی جزو سیاستهای ما نیست؛ گرچه از هنرمندان محروم حمایت میکنیم. برای مثال در نمایشگاه استان البرز ۱۵ غرفه به طور رایگان در اختیار هنرمندانی که معاونت صنایع دستی اداره کل هر استان، آنها را به ما معرفی کرده، قرار دادهایم.
طاهریفر همچنین به تفاهمنامه با بانک دی و ارائه «ایران کارت» اشاره و بیان کرد: متقاضیان و علاقهمندان به خرید صنایع دستی میتوانند به نمایشگاه استان البرز یا شعب مختلف بانک دی مراجعه و ایران کارت تهیه کنند؛ با این کارت میتوانند ۵۰ درصد مبلغ خریدی که انجام دادهاند را دریافت کنند، یعنی اگر من صد هزار تومان از نمایشگاه صنایع دستی استان البرز خرید کردهام، بالای ۵۰ هزار تومان به کارت من برگردانده میشود.
به گفته وی، دومین نمایشگاه استانی در قزوین و دومین نمایشگاه خارجی در کشور اتریش و شهر وین برگزار میشود.
مدیرعامل شرکت حامیان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ارتباط با چگونگی برگزاری نمایشگاههای خارجی گفت: معاونت اروپایی وزارت امور خارجه ما را به سفارت معرفی میکند. سفارت ایران در کشورهای اروپایی نیز فهرست شرکتها را در اختیار ما میگذارد، ما با شرکتهای مختلف رایزنی و مکاتبه میکنیم و بازار و میزان علاقه هر کشور را میسنجیم. برای مثال کشور روسیه خود متقاضی برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بود. در حال حاضر هم کشور اتریش ابراز تمایل کرده است.
طاهریفر گفت: کاروان در هر شهری که توقف کند، در پایان برگزاری آن نمایشگاه از هنرمندان برتر و همچنین از رسانههای برتر در زمینه معرفی صنایع دستی تقدیر میکند.
به گزارش مهر، اولین توقفگاه کاروان صنایع دستی ایران در استان البرز و در شهر کرج است؛ این نمایشگاه از ۲۰ تا ۲۶ شهریورماه در ابتدای ورودی فردیس کرج و در مجتمع تجاری بلسنتر برگزار میشود.
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