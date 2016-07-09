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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

مدیرکل ورزش استان مرکزی خبرداد:

آموزش ۴۷رشته ورزشی در پایگاه های اوقات فراغت استان‌مرکزی

آموزش ۴۷رشته ورزشی در پایگاه های اوقات فراغت استان‌مرکزی

اراک- مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی گفت: ۴۷۰پایگاه طرح غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان طی تابستان جاری در استان مرکزی ایجاد شده که ۴۷رشته ورزشی در این پایگاه های اوقات فراغت آموزش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان استان مرکزی، سعید ملکی اظهار داشت: در تابستان امسال و به منظور غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان ۴۷۰ پایگاه در حوزه ورزش در شهرهای مختلف استان ایجاد شده که جوانان و نوجوانان با حضور در این پایگاه‌ها آموزش‌های لازم را در ۴۷ رشته ورزشی فرا می‌گیرند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه استقبال خوبی از کلاس‌های طرح اوقات فراغت شده که پیش‌بینی می‌شود با اتمام ماه مبارک رمضان شاهد افزایش حضور جوانان و نوجوانان در این کلاس‌ها باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی همچنین از استقبال علاقمندان به ورزش از مسابقات جام رمضان در استان خبر داد و گفت: در طول ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضان در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار شد که با استقبال بی نظیری همراه بود.

ملکی بیان داشت: همچنین در سه ماهه اول امسال فعالیت‌های ورزشی در استان با جدیت دنبال شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برگزاری چندین اردوی تیم ملی در رشته‌های سپک‌تاکرا، کاراته، کبدی و کاراته ناشنوایان اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجامع انتخابی گفت: در سال جاری برگزاری ۱۷مجمع انتخابی در دستور کار قرار گرفته که مجامع والیبال، بدمینتون و شمشیربازی از جمله آنها است.

کد مطلب 3708229

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