به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورزش و جوانان استان مرکزی، سعید ملکی اظهار داشت: در تابستان امسال و به منظور غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان ۴۷۰ پایگاه در حوزه ورزش در شهرهای مختلف استان ایجاد شده که جوانان و نوجوانان با حضور در این پایگاه‌ها آموزش‌های لازم را در ۴۷ رشته ورزشی فرا می‌گیرند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه استقبال خوبی از کلاس‌های طرح اوقات فراغت شده که پیش‌بینی می‌شود با اتمام ماه مبارک رمضان شاهد افزایش حضور جوانان و نوجوانان در این کلاس‌ها باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی همچنین از استقبال علاقمندان به ورزش از مسابقات جام رمضان در استان خبر داد و گفت: در طول ماه مبارک رمضان مسابقات جام رمضان در رشته‌های مختلف ورزشی برگزار شد که با استقبال بی نظیری همراه بود.

ملکی بیان داشت: همچنین در سه ماهه اول امسال فعالیت‌های ورزشی در استان با جدیت دنبال شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برگزاری چندین اردوی تیم ملی در رشته‌های سپک‌تاکرا، کاراته، کبدی و کاراته ناشنوایان اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجامع انتخابی گفت: در سال جاری برگزاری ۱۷مجمع انتخابی در دستور کار قرار گرفته که مجامع والیبال، بدمینتون و شمشیربازی از جمله آنها است.