فردین عینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مجموع اعتبار لازم برای احداث موزه خلخال برآورد شده و بارها در جلسات مختلف با اطلاع مسئولان رسیده است.

وی افزود: احداث این موزه به حدی به طول انجامیده که در وضعیت فعلی به مطالبه مردم تبدیل شده است و این در حالی است که ما برای شروع کار فقط ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار درخواست کردیم.

سرپرست امور موزه‌های استان متذکر شد: اسکلت این موزه اجرا شده اما چندین سال است به دلیل اینکه تأمین اعتبار نمی‌شود احداث نشده است.

عینی ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات سال جاری رقم مناسبی برای احداث این موزه اختصاص یابد و اشیا موزه در مکان مناسب نگه‌داری شود.

وی با بیان اینکه اعتبار احداث در سال جاری پیش‌بینی شده است، متذکر شد: با این وجود احداث به دلیل اینکه تخصیص صفر است با تأخیر مواجه شده است.

سرپرست امور موزه‌های استان به دایر بودن هفت موزه در سطح استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر موزه‌های بقعه شیخ صفی‌الدین، باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، صنایع‌دستی، مشگین شهر، نمین و نیر دایر است.

وی در خصوص آمار بازدید گردشگران در طول تعطیلات عید فطر به کاهش ۳۸ درصدی بازدیدها در مقایسه با تعطیلات سال گذشته اشاره کرد و افزود: در تعطیلات ۹ هزار و ۲۵ نفر از موزه‌ها بازدید داشتند.

به گفته عینی بیشترین بازدید از مجموعه بقعه ثبت جهانی شده شیخ صفی‌الدین است و در عین حال بازدید تورهای خارجی رقم قابل توجهی را شامل نمی‌شود.