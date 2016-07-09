نهادهای فرهنگی همدان برای مبارزه با قاچاق کالا فعال شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز همدان، محمد ابراهیم الهی تبار در نشستی که با حضور اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان، مدیر کل صدا و سیمای مرکز همدان و معاونان وی برگزار شد، گفت: دستگاه‌های اجرایی به ویژه نهادهای فرهنگی باید در مبارزه با قاچاق کالا فعالیت داشته باشند و صداوسیما نیز باید با تعیین محتوای مناسب در بخش مبارزه با قاچاق کالا اقدامات مناسبی انجام دهد.

محمدابراهیم الهی‌تبار عنوان کرد: پدیده شوم قاچاق کالا و ارز می‌تواند روند توسعه در یک کشور را مخدوش کند و این پیامدها تنها به حوزه اقتصادی محدود نشده بلکه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در پی خواهد داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان همچنین خواستار تبلیغاتی متناسب، هوشمندانه و همه جانبه در راستای گسترش فرهنگ مبارزه با قاچاق کالا در استان همدان از طریق صدا و سیمای مرکز همدان شد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان نیز با اشاره به اینکه باید معایب و مضرات استفاده از کالاهای قاچاق برای مردم بیان شود، گفت: رسانه ملی آمادگی تولید برنامه درباره مبارزه با قاچاق کالا و وضعیت تولیدی‌های استانی را دارد.

حسین میسر افزود: پیامدهای کوتاه‌مدت قاچاق کالا در حوزه اقتصادی موجب کاهش سطح اشتغال، تضعیف تولید ملی، رشد قیمت کالاها، ایجاد درآمد نامشروع و آسیب به واردکنندگان قانونی کالاست.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان نیز گفت: در سه ماهه نخست امسال ۴۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد.

حمیدرضا سعیدزاده با قدردانی از تلاش‌های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان عنوان کرد: فرماندهی انتظامی استان همدان با این کشفیات مقام نخست مبارزه با کالای قاچاق را در کشور کسب کرد.