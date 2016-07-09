پرویز هادی به اردوی تیم ملی کشتی نرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز هادی که هفته گذشته در مصاف انتخابی با کمیل قاسمی مغلوب شد و دوبنده تیم ملی کشتی آزاد برای المپیک را از دست داد، پس از اتفاقات حاشیه ای این مسابقات و همچنین اظهارات تند و بی پرده خود فعلا قید حضور در اردوی تیم ملی را زده است.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از روز پنجشنبه در خانه کشتی تهران آغاز شد که کادر فنی تیم ملی به رغم اظهارات پرویز هادی، وی را به این مرحله از تمرینات دعوت کرد اما وی همچنان از حضور در خانه کشتی خودداری کرده است.

دیدار انتخابی آزادکاران سنگین وزن روز دوشنبه هفته گذشته بصورت دو برد از سه دیدار برگزار شد که در نهایت کمیل قاسمی توانست با برتری در دو کشتی برابر پرویز هادی، صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در المپیک ریو شود. هادی در دیدار نخست با نتیجه ۷ بر ۳ کمیل قاسمی را شکست داد. دیدار دوم با نتیجه ۲ بر ۲ به نفع قاسمی خاتمه یافت و کشتی سوم هم با نتیجه ۲ بر یک به نفع قاسمی تمام شد.