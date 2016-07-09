به گزارش خبرنگار مهر، آناتولی کارپف، نماینده فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) در کمیته بین المللی المپیک، نایب رئیس فدراسیون شطرنج روسیه و قهرمان هفت دوره رقابت های جهانی شطرنج که به منظور افتتاح دو رویداد ستارگان جهان و مدارس آسیا در ایران، به تهران سفر کرده است، امروز شنبه در نشست خبری پاسخگوی پرسش خبرنگاران در زمینه های مختلف است.

وی در آغاز صحبت های خود با تاکید بر اینکه دومین سفرش به ایران در سال ۲۰۱۶ انجام داده است، اظهار داشت: روابط خوبی با شطرنج ایران دارم و پیشرفت این رشته در این کشور را دنبال می کنم. شطرنج امروز جزو دروس اجباری و اختیاری برای بسیاری از مدارس شده است، به طوری که در حال حاضر در رومانی ۱۵ هزار مدرسه شطرنج را جزو واحد درسی لحاظ کردند.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج روسیه در آغاز پرسش خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند سالی است شطرنج ایران چهره شاخصی در رده بزرگسالان نداشته و دلیل این موضوع را چه می بیند؟ اظهار داشت: در حال حاضر مشغول گسترش زنجیره مدارس کارپف هستم. در حال حاضر ۲۰۰ مدرسه شطرنج به نام کارپف در سطح جهان افتتاح شده است. در رابطه با این سوال هم باید بگویم شما باید شطرنج بازان جوان بیشتری داشته باشید. شطرنج بین نوجوانان ایران بسیار محبوب است. من وقتی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شدم خیلی ها من را می شناختند و خواستار عکس یادگاری با من می شدند و این نشان از عمومیت این رشته در ایران دارد. در فرودگاه مسکو هم فقط مسافران ایرانی با من عکس یادگاری می گرفتند و در واقع ایرانی ها به من توجه داشتند.

وی در این رابطه ادامه داد: مهمترین وظیفه فدراسیون شطرنج ایران در این زمینه این است که مشخص کند چگونه باید جوانان را حمایت کنند. مطالعه صرف، کافی نیست در حال حاضر که نرم افزارهای مختلف گسترش پیدا کرده، دستیابی به اطلاعات راحت تر شده است. باید به توانایی عملی شطرنج بازان توجه شده و تقویت شود تا آنها بتوانند در سطح جهانی بدرخشند.

نماینده فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) در کمیته بین المللی المپیک در مورد اینکه آیا برنامه ای برای قرار دادن شطرنج در فهرست رشته های المپیکی وجود دارد یا نه؟ گفت: در شطرنج در المپیک ۱۹۳۶ مونیخ و ۱۹۵۲ فنلاند برگزار شد، اما آن زمان رقابت های المپیک به صورت آماتور برگزار می شود و متفاوت از رقابت های شطرنج بود که جایزه هم داشت. همین باعث شد بین برگزاری مسابقات شطرنج با المپیک فاصله ایجاد شود. تا اینکه در دهه ۶۰ و ۷۰ شرایط برگزاری المپیک هم تغییر کرد، یعنی زمانی که المپیاد شطرنج برگزار می شد. از دهه ۸۰ در هر یک از ادوار المپیاد شطرنج شاهد بیش از هزار نفر شرکت کننده بودیم و به همین دلیل تمایلی به وارد کردن شطرنج به المپیک نداشتیم چون تعداد شرکت کنندگان در این بازی ها حداکثر ۱۵۰ نفر است.

کارپف تصریح کرد: یک پیشنهاد من در این زمینه این است که المپیاد شطرنج طبق روال هر دو سال یکبار برگزار شود، اما در سال‌هایی که با المپیک همزمان می شود در جریان این رویداد برگزار شود، اما به طور کل باید منتظر باشیم تا درهای المپیک به روی شطرنج باز شود. شطرنج به عنوان یک ورزش المپیکی از سوی کمیته بین المللی المپیک شناخته شده، اما در برنامه این بازی ها جایی ندارد. در کل اینکه شخصا نشانه ای برای اینکه شطرنج وارد المپیک تابستانی شود، نمی بینم چون این رویداد، به اندازه کافی شلوغ است، اما برنامه هایی داریم برای اینکه شطرنج را وارد المپیک زمستانی کنیم. البته یکی از شروط ورود رشته ها به این بازی ها، ارتباط داشتن با زمستان، یخ، برف و... است، اما به دنبال این هستیم تا از این شرط عبور کنیم.

قهرمان هفت دوره رقابت های جهانی شطرنج در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه معیارهای مورد نظر برای تاسیس و افتتاح مدارس کارپف در کشورهای مختلف چیست؟ گفت: ۱- مکان مناسب جهت افتتاح مدرسه، ۲- ضمانت پرداخت حقوق کافی برای مدرسان و ۳- اعزام شطرنج بازان موفق این مدرسه به رقابت های سطح بالای بین المللی، سه معیار اصلی برای افتتاح مدارس کارپف در کشورهای مختلف است. البته در هر کشور شیوه تاسیس این مدارس مختلف بوده، مثلا اینکه در اکوادور قرارداد مورد نظر با دانشگاه این کشور منعقد شد یا اینکه در روسیه این قرارداد با استانداری یا فرمانداری منعقد شده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر که در رابطه با فاصله میان بازیکنان مستعد و موفق شطرنج در دو رده سنی پایه و بزرگسالان وجود دارد و اینکه چگونه باید این فاصله برداشته شود، گفت: برای فدراسیون شطرنج ایران سخت ترین وظیفه حمایت جوانان است تا آنها بتوانند رشد کافی را تا سطح بزرگسالی داشته باشند و این کار آسانی نیست. باید حمایت و برنامه ریزی لازم وجود داشته باشد البته نهادی مثل وزارت ورزش هم باید در این زمینه فدراسیون شطرنج را حمایت کند این نهادها باید دست به دست هم دهند و شرایط لازم را ایجاد کنند تا بازیکنان جوان رشد کافی را داشته باشند.

نماینده فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) در کمیته بین المللی المپیک همچنین در مورد میزبانی ایران برای مسابقات گرندپری بانوان که چندی پیش در تهران برگزار شد، اظهار داشت: فدراسیون جهانی شطرنج به کشورهایی که بخواهند وارد رقابت های سطح اول جهان و برگزاری آن شوند، خوش آمد می گوید. من تبریک می گویم که سارا خادم الشریعه توانست در این رقابت ها دوم شود. این موفقیتی است که البته باید برای گسترده تر کردن آن برنامه داشت. در کل هم به جهت برگزاری مسابقات و هم به جهت نتایجی که در این رقابت ها به دست آمد، ایران خوب بود، اما باید به فکر رشد باشد.

کارپف در مورد اینکه فکر می کنم شطرنج ایران چه زمان بتواند به سطح قهرمانی در جهان برسد، گفت: بعید می دانم که بتوانم بگویم برای این کار چه باید انجام دهید. هیچکس نمی تواند پیش بینی کند ستاره بعدی شطرنج جهان در کدام کشور ظهور می‌کند. در تاریخ شطرنج آمده که یکی از اولین ستاره های این رشته از جنوب آمریکا یعنی جایی که هیچ نشانه هایی از شطرنج در آنجا نبود، ظهور پیدا کرد. در حال حاضر فرصت زیادی برای پیگیری نتایج شطرنج ندارم و فقط مسابقات قهرمانی جهان را دنبال می کنم، اما در مجموع مهمترین شرط برای پیشرفت این است که شطرنج بازان مربی شخصی داشته باشند. شاید این مربی نتواند تمام وقت در کنار آنها باشد، اما به صورت مقطعی این حضور موثر است.

نایب فدراسیون شطرنج روسیه در مورد اینکه آیا امکان فراهم کردن شرایطی برای دیدار میان شطرنج بازان این کشور با ایرانی ها وجود دارد؟ گفت: فدراسیون روسیه همواره برای ورود به رقابت های جدید آمادگی دارد و حتی امکان طراحی رقابت میان شطرنج ایران و روسیه هم وجود دارد. ما هر سال رقابت هایی با شطرنج بازان چین داریم که برای هر دو کشور مهم است و به یک رویداد سنتی و سالیانه برای دو کشور تبدیل شده است. وقتی این رقابت سالیانه آغاز شد، شطرنج بازان چین در بخش بانوان از روس ها بهتر بودند و بالعکس در بخش مردان، شطرنج بازان روس بهتر از حریفان چینی بودند، اما امروز در هر دو بخش پیشرفت و تغییرات زیادی ایجاد شده است.

وی در مورد اینکه امکان برعهده گرفتن هدایت تیم ایران را دارد یا نه، اظهار داشت: این موضوع ۶- ۷ سال پیش مطرح شد که در آن زمان امکان آن وجود نداشت و بعد از آن هم کلا موضوع حضور در ایران به عنوان سرمربی برای من غیرممکن شد چون من عضو پارلمان روسیه شدم و باید سه هفته در ماه در این پارلمان حضور داشته باشم، اما این امکان برایم وجود دارد که دوره های آموزشی داشته باشم.

به گزارش مهر، در بخشی از نشست خبری فدراسیون شطرنج که امروز در محل فدراسیون برگزار شد، مهرداد پهلوان رئیس فدراسیون شطرنج در مورد اینکه با توجه به شرایط عنوان شده توسط کارپف امکان تاسیس مدرسه کارپف در ایران وجود دارد یا نه؟ گفت: در حال حاضر ایران مدارس شطرنج زیادی دارد، اما موضوع افتتاح مدرسه کارپف را هم بررسی می کنیم اگر در این زمینه بخش خصوصی حمایت کند مدرسه کارپف را هم افتتاح خواهیم کرد.