داوران دو بخش دیگر جشنواره فیلم «ونیز» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، روبر ژول گدیگیان کارگردان مولف فرانسه و سازنده فیلم‌هایی چون «موریس و ژولیت» و کیم روسی استوارت بازیگر - کارگردان ایتالیایی مسئولیت داوری دو بخش متفاوت جشنواره فیلم ونیز بعدی را برعهده گرفتند.

در حالی که گدیگیان رییس گروه داوران بخش افق‌های جشنواره شده، روسی استوارت رییس اهدای جایزه شیر آینده در بخش فیلم اول یک کارگردان انتخاب شده است.

پیش از این اعلام شده بود سم مندس رییس بخش رقابتی این جشنواره خواهد بود. بخش افق‌ها نیز بسیار مهم است و در این جشنواره با بخش رقابتی مقایسه می‌شود.

گدیگیان که تهیه‌کننده، هنرپیشه و فیلمنامه‌نویس نیز هست از پدری ارمنی و مادری آلمانی در شهر مارسی، فرانسه به دنیا آمده و فیلم‌هایی چون «گردشگر شان در مارس»، «سفر به ارمنستان» و «برف‌های کلیمانجارو» را در کارنامه دارد و برای این فیلم آخری، نامزد «اولیه جایزه پارلمان اروپا» بوده است.

وی با لیدو بیگانه نیست و درام تحسین شده وی «شهر آرام است» در سال ۲۰۰۰ در این جشنواره به نمایش در آمد. فیلم‌های او بر مشاهده زندگی در شهرهای بندری فرانسه و مردم معمولی متمرکز است.

روسی استوارت یک بازیگر درجه یک ایتالیایی است و بیش از همه برای فیلم ‌«کلیدهای خانه» ساخته جیانی آملو شناخته می‌شود که در ونیز نیز به نمایش درآمده است. اولین تجربه کارگردانی وی سال ۲۰۰۶ در بخش دو هفته کارگردانان کن نمایش داده شد.

برنده جایزه شیر آینده جشنواره ونیز یک جایزه ۱۰۰ هزار دلاری دریافت می‌کند که از سوی اورلیو دی لورنتیس تهیه کننده ایتالیایی برای برنده تخصیص یافته و بین کارگردان و تهیه کننده تقسیم می‌شود.

هفتاد و سومین دوره جشنواره فیلم ونیز از ۳۱ آگوست تا ۱۰ سپتامبر (۱۰ تا ۲۰ شهریور) برگزار می‌شود. اسامی فیلم‌های شرکت کنندگان در این جشنواره ۲۸ جولای اعلام می‌شود.