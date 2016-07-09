ارتش سوریه هجوم تروریست های داعش به دیر الزور را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المنار»، در تازه ترین تحولات میدانی از شرق سوریه گزارش ها حاکی از آن است که ارتش سوریه حمله تروریست های داعش به منطقه حویجه صکر در حومه شهر دیرالزور را دفع کرد. در جریان این هجوم نیروهای ارتش سوریه موفق شدند ضمن دفع حمله تعدادی از تروریست های داعش را به هلاکت برسانند.

از سوی دیگر در حومه لاذقیه نیز ارتش سوریه توانست بر منطقه «شلف» در جنوب «کنسبا» در حومه لاذقیه مسلط شود. تروریست های از چندی قبل از عید فطر عملیات گسترده ای را در این منطقه سامان داده بودند.

در همین حال سایت خبری العهد گزارش داد که جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، یکی از فرماندهان جیش الحر را بازداشت کرده است. جبهه النصره دلیل بازداشت «محمد احمد الغابی» را اقدامات مشکوک وی اعلام کرده و اظهار داشته که وی در راستای تامین منافع آمریکا فعالیت می کرده است.

این مسئله در حالی است که حجم بالایی از مهمات و لجستیک جبهه النصره به صورت مستقیم و غیر مستقیم از سوی ایالات متحده آمریکا تامین می شود و همکاری های اطلاعاتی آمریکا با جبهه النصره در عملیات اشغال خان طومان واضح و آشکار بود. استفاده وسیع جبهه النصره از موشک های ضد زره تاو آمریکایی در همین چارچوب ارزیابی می شود.