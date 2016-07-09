مربی جدید تیم ملی فوتبال ساحلی انتخاب شد

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خداحافظی علی نادری از تیم ملی فوتبال ساحلی، گفت: نادری ۱۲ سال عضو تیم ملی و همچنین کاپیتان این تیم بود. او به مدت دو سال و نیم هم به عنوان سرمربی تیم ملی «ب» کارش را به نحو احسن انجام داد و همچنین از نظر اخلاقی و تجربه هم زبانزد است. بر این اساس کمیته فنی مقرر کرد تا وی به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان به فعالیتش در این تیم ادامه بدهد.

وی افزود: جا دارد از باشگاه پارس جنوبی بخصوص مدیرعامل این باشگاه که کمال همکاری را برای حضور نادری در تیم ملی داشت، تشکر کنم. البته نادری تا پایان فصل می‌تواند به همکاری‌اش با پارس جنوبی ادامه بدهد ولی نه به عنوان بازیکن.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی یادآور شد: نادری یکی از بهترین شاگردان «مندز» مدرس فیفا در ایران بود و همچنین مدرک سطح یک فوتبال ساحلی AFC را دارد. قطعا آینده درخشانی در انتظار نادری است و وی در کنار میرشمسی سرمربی تیم ملی که او هم به خوبی جواب اعتمادمان را داده است، موفق خواهد بود.

ترابیان در پایان گفت: اولین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی برای حضور در تورنمنت هشت جانبه چین روز دوشنبه 21 تیرماه تشکیل می‌شود که علی نادری کارش را به عنوان مربی تیم ملی از همین تورنمنت آغاز می‌کند.