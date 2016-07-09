۵۰ میلیون تومان به بیماران سرطانی اصفهان کمک شد

محسن مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای کانون هلال احمر دانشجویی دانشگاه اصفهان با برپایی بازارچه خیریه‌ای به نفع کودکان بیماران صعب العلاج، ۵۵ میلیون تومان جمع آوری و به بیمارستان سید الشهدا برای درمان بیماران سرطانی کمک کردند.

وی بیان داشت: با اعلام نیاز مسئولان بیمارستان سیدالشهدای اصفهان، با این مبلغ جمع آوری شده برخی تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه مونیتورینگ علایم حیاتی، تست مورفین و ... خریداری و بخشی دیگر هم به عنوان کمک هزینه درمان بیماران سخت درمان اهدا شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان تصریح کرد: کمک دانشجویان عضو این کانون به بیماران نیازمند از طریق برپایی دو بازارچه خیریه در سال گذشته و امسال صورت گرفته است.

وی اعلام کرد: از آنجائیکه بیماران سرطانی و خاص هم درد بیماری را باید تحمل کنند و هم هزینه‌های سنگین درمان را پرداخت کنند و به همین سبب تحت فشار مضاعف قرار دارند در چنین شرایطی دانشجویان فهیم و نوع دوست کانون دانشجویی دانشگاه اصفهان با درک این مهم دست به اقدامی کم نظیر و زیبا زدند.

مومنی گفت: امیدواریم این حرکت بزرگ، شروع خوبی برای فعالیت های بزرگتر و خدمات اثرگذارتر در جامعه باشد.