به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار پایانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۰۶ فوتبال، «مارکو ماتراتزی» حرفی را به «زین الدین زیدان» زد که کاپیتان فرانسه را مجبور کرد تا با سر به سینه‌اش بکوبد و متعاقبا اخراج شود.

پس از آن، بسیاری از رسانه ها نسبت به آنچه ماتراتزی به زیدان گفته بود گمانه زنی کردند. خیلی ها هم حدس زدند که این بازیکن به مادر زیدان بی احترامی کرده است.

اکنون پس از گذشت ۱۰ سال، ماتزاتزی از آنچه به زیدان گفته پرده برداشته است.

وی به اکیپ گفت: تصمیم داشتم در این خصوص کتابی بنویسم چون همه از من در این باره می پرسیدند. آنچه من گفتم واقعا احمقانه بود اما سزاوار چنین واکنشی از جانب زیدان نبودم. در رم، ناپل، تورین، میلان و یا پاریس شما حرف هایی بدتر از این می شنوید.

وی افزود: آنچه من به زیدان گفتم در خصوص خواهرش بود و نه مادرش. مادر من وقتی که تنها ۱۵ سال سن داشتم فوت شد بنابراین من هیچ وقت به مادر او دشنام نمی دادم. هرگز نفهمیدم چرا آن اتفاق تا بدین حد حالت زشتی به خودش گرفت. تنها چیزی که من از آن روز به خاطر می آورم گل هایی بود که به ثمر رساندم.

بعضی اوقات در ایتالیا مردم در خیابان به من می گویند: «مارکو، خوب کردی که بهش ضربه زدی.» این جمله مرا عصبانی می کند چون کسی که ضربه را دریافت کرد من بودم. و این نشان می دهد که چقدر این داستان تغییر کرده است. البته خیلی اتفاق بزرگی نیست و برای من نفرات انگیز نیست اما هرگز به مادر زیدان بی احترامی نکردم.