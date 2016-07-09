«کاسترو»: کوبا آماده مقابله با روزهای سخت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رائول کاسترو» رئیس جمهوری کوبا از مردم این کشور آمریکای لاتین خواست تا در مواجهه با کاهش اجباری بودجه و ذخایر تامین انرژی، خود را برای مقابله با دشواری ها آماده کنند.

رشد اقتصادی کوبا در نیمه اول سال میلادی جاری (۲۰۱۶) در مقایسه با همین بازه زمانی در سال میلادی گذشته با یک درصد کاهش به ۳.۷ درصد رسیده است- یعنی معادل نیمی از رقم برآورد شده از سوی دولت هاوانا.

از جمله دلایل تضعیف چشم انداز اقتصادی کوبا، ارزانی کالاهای مصرفی، کاهش منابع ارزی و همچنین کاهش واردات نفت از کشور ونزوئلا عنوان می شود.

از سوی دیگر هشدار کاسترو در شرایطی داده می شود که از دولت هاوانا به دلیل پیگیری اصلاحات اقتصادی و تلاش برای عادی سازی رابطه با آمریکا انتظارات زیادی می رود.

وی در همین رابطه گفت: شایعات و پیش بینی ها مبنی بر فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد کوبا و بازگشت به مرحله حاد (سال های ۱۹۹۰) دوباره جان گرفته است. ما نمی توانیم منکر برخی تاثیرات (منفی) شویم که حتی از شرایط فعلی نیز بدتر است. اما کوبا آماده است و شرایط برای معکوس کردن این روند نسبت به دوره های قبل بهتر است.

ناگفته نماند که در حال حاضر، ادارات و شرکت های دولتی برای صرفه جویی در انرژی ساعات کار خود را کاهش داده و استفاده از دستگاه های تهویه هوا را نیز محدود کرده اند. حتی پمپ بنزین ها هم اغلب با مشکل کمبود سوخت دست و پنجه نرم می کنند.

از سوی دیگر، کاسترو اعلام کرد که کوبا معمولا با پرداخت بدهی خود به اعتباردهندگان خارجی مشکل دارد و از آنها به دلیل صبر و شکیبایی که به خرج می دهند، تقدیر کرد.

وی در نهایت وعده داد که دولت هاوانا از تلاش برای احیاء اعتبار بین المللی اقتصاد کوبا دست نخواهد کشید.