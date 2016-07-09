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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دلایل ممنوعیت تدریس اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد

دلایل ممنوعیت تدریس اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد

مشاور وزیر علوم از شفاف شدن آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی خبر داد و در خصوص ممنوعیت همکاری هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌های دولتی با دانشگاه آزاد توضیحاتی داد.

عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ممنوعیت همکاری هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌های دولتی با دانشگاه آزاد گفت: این مساله، موضوع جدیدی نیست و ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها است.

وی ادامه داد: براساس این ماده ساعت حضور عضو هیات علمی تمام وقت در طول هفته ۴۰ ساعت است که براساس حضورش در طول هفته توزیع می شود و این ۴۰ ساعت باید تکمیل شود.

رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی وزارت علوم افزود: در گذشته این گونه بود که اعضای هیات علمی با هماهنگی و اطلاع دانشگاه می توانستند به صورت نیمه وقت در دانشگاه دیگر مشغول فعالیت شوند.

وی ادامه داد: همین مساله باعث شده بود این سوال از طرف دستگاه های نظارتی ایجاد شود که اگر عضو هیات علمی با وزارت علوم قرار داد تمام وقت دارد، آیا می تواند همزمان با دانشگاه دیگر به صورت نیمه وقت و یا تمام وقت همکاری داشته باشد.

اکبری افزود: با توجه به ایراداتی که از سوی دستگاه های نظارتی وارد می شد برای همین سعی کردیم برخی از بندهای آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی از جمله بند ۲۱ را شفاف تر کنیم تا این ایرادات دیگر نباشد.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب اعضای هیأت علمی دانشگاههای وزارت علوم نمی توانند در سایر دانشگاهها فعالیت کنند.

کد مطلب 3708254
زهرا سیفی

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    نظرات

    • یوسف ۱۳:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      1 0
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      سلام خدا را شکر که مسئولین دقیقا (البته بر اساس قانون )این کار بزرگ را انجام داده اند چرا باید کسی که در دانشگاه عضو هیات علمی باشد و حقوق بگیرد در دانشگاه ازاد و پیام نور و غیر انتفاعی ها هم مشغول و عضو پاره وقت باشد و یا رییس و یا معاون موسسه باشد بنظر من باید بشدت برخورد شود و اقدام عملی برای جلو گیری انجام شود افرین بر اقای فرهادی وزیر محترم و مشاورینش
    • هومن ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      1 0
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      طبق معمول همه در برابر قانون برابرند ولی برخی برابر ترند... تعداد اعضای هیات علمی که همزمان در دانشگاه آزاد به صورت تمام وقت و نیمه وقت هستند خارج از شمارش است... حتی افرادی در دانشگاههای مشهور و واحدهای بزرگ همزمان مدیر گروه هستند!!!
    • مسعود ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      1 0
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      اگر این اتفاق بیوفته کمک بزرگی به فارغ التحصیلان بیکار میشه. امیدوارم در حد حرف نمونه و واقعا اجرایی بشه.
    • علی عزيزی ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      1 0
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      اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی لازم نیست در آزاد تدریس کنند چون تفاوت علمی و آموزشی و پژوهشی دانشگاه های دولتی همچون سراسری و پیام نور با آزاد از زمین تا آسمان است. علم و تحقیق در آزاد اعتبار ندارد و زحمات اساتيد به راستی هدر می رود
    • محمد ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      0 1
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      اگر عضو هیات علمی خارج از ساعت اداری در جهت اعتلای دانشجوهای دانشگاه ازاد و ایران و در جهت استفاده از علم ایشان کار کند ایرادش کجاست. چرا کوته فکریم
    • مجد ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
      1 0
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      چرا ایقدر دیر!! فارغ التحصیلان دکتری ما که با هزاران زحمت درس خوندن بیکارن!!! هر چه سریعتر این قانون عملی شود بهتر است گرچه بازم احتمال اوردن تبصره هست.

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