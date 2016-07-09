دلایل ممنوعیت تدریس اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد

عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و ممنوعیت همکاری هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌های دولتی با دانشگاه آزاد گفت: این مساله، موضوع جدیدی نیست و ماده ۲۱ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها است.

وی ادامه داد: براساس این ماده ساعت حضور عضو هیات علمی تمام وقت در طول هفته ۴۰ ساعت است که براساس حضورش در طول هفته توزیع می شود و این ۴۰ ساعت باید تکمیل شود.

رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی وزارت علوم افزود: در گذشته این گونه بود که اعضای هیات علمی با هماهنگی و اطلاع دانشگاه می توانستند به صورت نیمه وقت در دانشگاه دیگر مشغول فعالیت شوند.

وی ادامه داد: همین مساله باعث شده بود این سوال از طرف دستگاه های نظارتی ایجاد شود که اگر عضو هیات علمی با وزارت علوم قرار داد تمام وقت دارد، آیا می تواند همزمان با دانشگاه دیگر به صورت نیمه وقت و یا تمام وقت همکاری داشته باشد.

اکبری افزود: با توجه به ایراداتی که از سوی دستگاه های نظارتی وارد می شد برای همین سعی کردیم برخی از بندهای آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی از جمله بند ۲۱ را شفاف تر کنیم تا این ایرادات دیگر نباشد.

وی اظهار داشت: بدین ترتیب اعضای هیأت علمی دانشگاههای وزارت علوم نمی توانند در سایر دانشگاهها فعالیت کنند.