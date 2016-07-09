به گزارش خبرگزاری مهر، حضور ۳ تن از نوابغِ موسیقی کشور آذربایجان برای برگزاری کنسرت در ایران قطعی شده و تمام مجوزهای لازم هم صادر شده است. این نوازندگان ۲۵ تیرماه اجرای خود را در کنار ودود موذن و در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌کنند این اجرا با حضور گروه «خطایی» روی صحنه می‌رود. مهمترین وجه تفاوت این کنسرت با دیگر اجراها حضور ۳ هنرمند از نوابغ موسیقی کشور آذربایجان است که برای نخستین بار به ایران می‌آیند.

شهریار ایمانف، رحمان ممداف، تورال ممدلی سه نوازنده‌ای هستند که از نوابغ موسیقی آذربایجان به شمار می‌آیند و هر کدام در نواختن سازشان از سرآمدان موسیقی آذربایجان به شمار می‌آیند و در سطح جهانی هم شهرت بسیار دارند.

شهریار ایمانف نوازنده تار است که در نواختنِ این ساز سبکی جدید و پیچیده برای خودش ابداع کرده و در کارش پیشتاز است. در کارنامه شهریار ایمان‌اف اجرا در آکروپولیس یونان و همکاری با ارکسترهای بزرگ دنیا به چشم می‌خورد. برخی از ویدیوهای اجرای این نوازنده در شبکه‌های اجتماعی بازدیدهای پرشماری داشته است.

رحمان ممداف از نوازندگان و سولیست‌های گیتار برقی در کشور آذربایجان است که سبک خاص خود را در نوازندگی این ساز دارد. او در کشور آذربایجان شناخته شده است و در ترکیه هم محبوبیت خاص خود را دارد. رحمان ممداف علاوه بر گیتار، تار هم می‌نوازد.

تورال ممدلی فرزند رحمان ممدلی است. او آهنگساز است و سال گذشته در مسابقات جهانی در مجارستان و در میان آهنگسازان جوان مقام نخست را به دست آورد. ممدلی پیانو می‌نوازد و جوایز متعددی هم در کارنامه خود دارد.

اجرای گروه «خطایی» به خوانندگی ودود موذن و با حضور سه هنرمند سرشناس موسیقی آذربایجان قرار است ۲۵ تیرماه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شود