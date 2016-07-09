مسابقات ستارگان شطرنج جهان و ایران با حضور ۲۰ شطرنج باز

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج ستارگان جهان و ایران از فردا یکشنبه به میزبانی انزلی و با حضور ۱۰ شطرنج باز نخبه و مطرح دنیا که دارای رنکینگ های برتر جهانی هستند آغاز می شود ،و تا ۳۰ تیر ماه ادامه خواهد داشت. برای افتتاح این رقابت ها آناتولی کارپف قهرمان هفت دوره رقابت های جهانی شطرنج از روسیه به کشورمان سفر کرده است.

اسامی شطرنج بازان ایرانی و خارجی شرکت کننده در مسابقات ستارگان شطرنج به شرح زیر است:

الکسی دریوف از انگلیس، نایجل شورت از هلند، روماین ادوارد از روسیه، ایوان سوکولوف از چین، گابریل از فرانسه، ال یو شانگلی از ارمنستان، یرگن میرشنکو سرگسیان از اوکراین، میخاییل مچیدلی شویلی از اوکراین، رالف تریمان از گرجستان و جان آلوست از استونی همراه با احسان قائم مقامی، امیررضا پوررمضانعلی، پویا ایدنی، پوریا درینی، پرهان مقصودلو، علیرضا فیروزجا، سیدخلیل موسوی، شاهین لرپری زنگنه، آرین غلامی و سارا سادات خادم الشریعه

شطرنج بازان شرکت کننده در مسابقات ستارگان جهان و ایران به روش شونینگن با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ورنر استوبن وول داور بین المللی اتریشی همراه با ۴ داور بین المللی ایران قضاوت های این دیدارها را بر عهده خواهند داشت.