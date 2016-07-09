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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

مدیر کل تامین اجتماعی فارس:

پرونده الکترونیکی بیمه شدگان فارس اجرایی می شود

پرونده الکترونیکی بیمه شدگان فارس اجرایی می شود

شیراز _ مدیرکل تامین اجتماعی فارس از راه اندازی پرونده الکترونیکی بیمه شدگان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن نباتی ظهر شنبه در اولین روز از هفته تامین اجتماعی در نشست خبری این هفته تاکید کرد: برنامه های مختلفی را به زودی در استان فارس اجرایی خواهیم کرد که یکی از آنها پرونده الکترونیکی بیمه شدگان تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: امروز شاهد وجود پرونده های کاغذی بسیاری در این مجموعه هستیم که با راه اندازی پرونده های الکترونیکی بیمه شدگان این مشکلات برطرف می شود.

مدیر کل تامین اجتماعی فارس با اشاره به آخرین وضعیت استان نیز تصریح کرد: در حال حاضر ۴۶ درصد از جمعیت فارس معادل ۲ میلیون و ۸۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند که ۷۱۴ هزار نفر اصلی و ۱۲۳ هزار نفر مستمری بگیر هستند.

نباتی افزود: ۱۵۲ میلیارد تومان پرداختی این سازمان در استان فارس است در حالیکه ۴۴۰ میلیارد تومان نیز مطالبه داریم.

وی ادامه داد: از رقم ۴۴۰ میلیارد تومان مطالبه این سازمان، بخش دولتی ۲۰ میلیارد تومان، ۷۰ میلیارد تومان پروژه های عمرانی و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز  بدهی بخش خصوصی است.

مدیرکل تامین اجتماعی فارس تصریح کرد: ۸ هزار و ۸۷۳ نفر در استان مقرری بگیر هستند.

کد مطلب 3708259

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