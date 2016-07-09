داریوش امانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد تصادفات جادهای در استان اصفهان به دلیل عوامل انسانی اتفاق میافتد، اظهار داشت: این عامل در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز وجود داشته و این در حالی است که برای رفع آن تولید خودروهای بدون سرنشین در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه برای کاهش تصادفات جادهای در کشور و به ویژه استان اصفهان فرهنگسازی باید در دستور کار ویژه قرار گیرد، اضافه کرد: از این رو شهرداریها میتوانند با استفاده از ظرفیت فضاهای تبلیغاتی در دسترس تاثیر بسزایی داشته باشند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها ۵۰ دوربین کنترل ترافیک در جادههای استان اصفهان نصب شده است، اضافه کرد: مابقی دوربینها نسبت به ثبت تخلفات و جرایم رانندگی اقدام میکنند و ضروری است که تعداد دوربینهای کنترل ترافیک جادههای استان اصفهان افزایش یابد.
وی همچنین در ادامه به مشکلات موجود در استان اصفهان در حوزه پایانههای مسافربری اشاره کرد و افزود: باید توجه داشته باشیم که زمینی را در منطقه ۱۲ شهرداری و در محل شهرک صنعتی امیر کبیر برای راهاندازی پارکینگ خودروهای مسافربری اصفهان در نظر گرفته که هنوز عملیات راه اندازی این پایانه آغاز نشده است.
امانی با بیان اینکه عدم انتقال صنایع شهرک صنعتی امیر کبیر به محل جدید دلیل اصلی وقفه در راهندازی پایانه شهرک امیر کبیر است، گفت: باید توجه داشته باشیم که برای انتقال صنایع این شهرک در شهرک صنعتی علویجه و جهاد آباد محلهایی را برای جابجایی این صنایع در نظر گرفتهاند که هنوز اجرایی نشده است.
وی تصریح کرد: ضروری است که شهرداری تا زمان راهاندازی این پایانه، زمینی را برای پارک خودروهای مسافربری تخصیص دهد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان اصفهان همچنین از عدم فرهنگسازی و ساماندهی و ارائه خدمات سوخت رسانی به خودروهای جابجایی مسافران توسط خودروهای سبک و سنگین در ایستگاههای زینبیه و میدان جمهوری اشاره کرد و ادامه داد: ضروری است که شهرداری در این زمینه تمهیدات لازم را در نظر بگیرد.
نظر شما