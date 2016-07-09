۱۷۲ماموریت اورژانس برای نجات مصدومان سوانح رانندگی/مرگ ۴مصدوم

فرزین خوشنودی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سه روز گذشته ۲۶۰ اعزام اورژانس در استان مرکزی انجام شده که ۱۷۲مورد از ماموریت های اورژانس طی این مدت مربوط به نجات مصدومان سوانح رانندگی جاده ای و شهری در سطح استان بوده است.

وی تعداد مصدومان سوانح رانندگی جاده ای و شهری را طی مدت مذکور در استان مرکزی ۲۹۱ مورد برشمرد و افزود: ۱۸۸نفر از این مصدومان در تصادفات شهری و ۱۰۳ نفر نیز در سوانح رانندگی جاده ای مصدوم شده اند.

خوشنودی با بیان اینکه چهار نفر از مصدومان سوانح رانندگی استان طی سه روز گذشته جان باخته اند، افزود: در این مدت دو نفر از مصدومان سوانح جاده ای که مربوط به دو حادثه رانندگی در محور اراک-بروجرد بودند، فوت کردند، یک مورد فوتی نیز از یک سانحه رانندگی درون شهری اراک برجای مانده و یک مورد فوت در سانحه جاده ای نیز صبح شنبه گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی تصریح کرد: از مجموع ۱۷۲ اعزام اورژانس استان مرکزی طی این مدت، ۱۱۳مورد مربوط به سوانح رانندگی درون شهری و ۵۹ مورد نیز مربوط به سوانح رانندگی جاده ای بوده است.

خوشنودی خاطرنشان ساخت: طی این مدت همچنین ۸۷ ماموریت اورژانسی در موارد غیر از سوانح رانندگی در سطح استان مرکزی انجام شده است.

وی افزود: ۲۰ نفر از مصدومان حوادث رانندگی جاده ای و شهری طی این مدت به صورت سرپایی در محل سانحه درمان شده و ۲۲۰ مصدوم نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی فرستاده شده اند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: اورژانس استان مرکزی از عصر روز سه شنبه که ترددهای جاده ای با توجه به تعطیلات عید فطر افزایش پیدا کرد در آمادگی قرار داشت و تا صبح روز شنبه بیش از ۲۶۰ماموریت را در سطح استان مرکزی به انجام رسانده است.