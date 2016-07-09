طرح «تبسم» در یزد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالسادات خامسی هامانه پیش از ظهر شنبه در جلسه سلامت بانوان استان یزد با اشاره به اهمیت سلامت جسمی و روحی بانوان اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح هایی برای حرکت در مسیر سلامت روحی و روانی بانوان استان یزد هستیم.

وی عنوان کرد: افزایش شاخص سلامت در جامعه با استفاده از ظرفیت های موجود می تواند در راستای افزایش بهره وری در جامعه و کاهش هزینه ها اثرگذار باشد.

خامسی هامانه ادامه داد: یکی از مشکلات و معضلات موجود در موضوع اجرای برنامه های سلامت به ویژه در حوزه بانوان استان یزد، نبود انسجام، موازی کاری و پراکنده کاری هاست که موجب هدررفت زمان و منابع مالی در این حوزه می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد افزود: طرح پایلوت توسعه بین بخشی سلامت محله ای، اقدامی عملی در حوزه سلامت بانوان است که به منظور استفاده بهینه از زمان، کاهش موازی کاری و هدفمند کردن فعالیت ها، هم افزایی فعالیت های بین بخشی در حوزه سلامت، خدمت رسانی به اقشار مختلف بانوان با رویکرد حمایت از اقشارآسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار، افزایش نشاط اجتماعی بانوان و بستر سازی در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی بانوان در مقابله با آسیب های اجتماعی انجام می شود.

وی بر ضرورت ارزیابی نتایج این طرح بعد از اجرایی شدن به منظور تعمیم آن به محلات دیگر یزد تاکید و اظهار امیدواری کرد طرح تبسم که به عنوان پایلوت در یکی از محلات آسیب پذیر شهر یزد برگزار می شود، مقدمه ای برای اجرای برنامه ها و فعالیت های تاثیرگذار در تامین سلامت زنان و دختران استان به عنوان محوری ترین افراد در تاثیر بر سلامت خانواده و جامعه باشد.