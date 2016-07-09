افتتاحیه طرح تابستانی «قرآن، کتاب زندگی» در رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «قرآن، کتاب زندگی» که در رادیو قرآن ویژه ارائه محتوا و آموزه های قرآنی با محوریت سوره مبارکه حدید در فصل تابستان طراحی شده است، عصر امروز با پخش زنده نخستین برنامه به طور رسمی، افتتاح می شود.

پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، تلاوت قرآن توسط احمد ابوالقاسمی، قاری بین المللی قرآن کریم و حضور محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه رادیویی قرآن از برنامه های این مراسم افتتاحیه خواهد بود.

مدیر رادیو قرآن در این برنامه درباره ویژگی های طرح تابستانی رادیو قرآن و اهداف آن از جمله توجه ویژه به نوجوانان به عنوان مخاطب محوری این طرح، صحبت خواهد کرد.

برنامه عصرگاهی قرآن، کتاب زندگی از ساعت ۱۷:۳۵ تا ۱۹ به صورت زنده از آنتن رادیو قرآن بر روی طول موج FM۱۰۰ و AM۹۰۰ پخش می شود.

برنامه های فاز دوم طرح تابستانی «قرآن کتاب زندگی» که از سوی رادیو قرآن با محوریت سوره مبارکه حدید برگزار خواهد شد در برنامه «افق» امروز شنبه ۱۹ تیرماه نیز تشریح می شود.

در این برنامه احمد فراهانی مدیر گروه آموزش رادیو قرآن، ابوالفضل طهماسبی مدیر گروه علوم قرآنی و محمدرضا خالقی دبیر این طرح حضور خواهند داشت.