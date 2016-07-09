به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کمانی تهیه کننده «سایبر» در توضیح این سریال گفت: این مجموعه تلویزیونی درباره کلاهبرداریهای سایبری و تخلف در فضای مجازی است. فیلمنامه را علیرضا آلیمین نوشته و در نگارش آن از پروندههای واقعی بهرهبرداری شده است.
کمانی ادامه داد: این سریال در ۱۲ قسمت تولید شده که تقریبا هر چند قسمت از آن یک قصه مستقل را روایت میکند. البته یک شخصیت مشترک محوری با نام سروان فروزان در تمام این داستانها وجود دارد که نقش آن را روحالله کمانی بازی میکند.
وی درباره ویژگیهای سریال سایبر توضیح داد: این سریال آموزشی است و به کلاهبرداریهایی میپردازد که اغلب آدمهای معمولی با آنها مواجه میشوند؛ مثلا شیوههای کلاهبرداری توسط کارت بانکی افراد را به نمایش گذاشتهایم. همچنین نویسنده سریال تعداد زیادی از پروندههای پلیس فتا را مطالعه کرده و بعد فیلمنامه را بر اساس این پروندهها نوشته است.
وی افزود: به عبارتی میتوان گفت ۸۰ درصد اتفاقاتی که در این سریال به تصویر کشیده میشود، واقعی است. هدایتالله سجادی و سرهنگ احمدی از پلیس فتا، مسئولیت مشاوره به نویسنده و کارگردان سریال را به عهده داشتند.
در این سریال قاسم زارع نقش سرهنگ ذوالقدر، شهروز ابراهیمی نقش سهراب، سجاد دیرمینا نقش سروان فخیم، نیلوفر شهیدی نقش شهره و سارا منجزی نقش دکتر معتمد را بازی میکنند.
مجموعه تلویزیونی «سایبر» از ۱۹ تیرماه ساعت ۲۳ پخش می شود، این مجموعه هر شب از شنبه تا چهارشنبه به مدت ۳۵ دقیقه پخش می شود.
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