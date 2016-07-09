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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

تجلیل از محمد جواد محبت در بیست و ششمین شب شاعر

تجلیل از محمد جواد محبت در بیست و ششمین شب شاعر

از مقام محمد جواد محبیت در بیست و ششمین نشست شب شاعر تجلیل می‌شود.

حسین قرائی دبیر برگزاری مراسم «شب شاعر» در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری بیست و ششمین دوره از این مراسم خبر داد و گفت: در این جلسه از مقام شاعرانگی و معلمی محمد جواد محبت شاعر نام‌دار ایران و کرمانشاه تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در این جلسه غلامعلی حداد عادل شاعر و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره دو شعر از محبت که در کتابهای درسی است و در دوره ریاست حداد در شورای برنامه ریزی تالیف کتب درسی به این کتابها راه پیدا کرده به اظهار نظر خواهد پرداخت.

قرایی همچنین از حضور شاعرانی چون سیدعلی موسوی گرمارودی،  محمد رضا سنگری و احد ده‌بزرگی در این مراسم خبر داد.

بیست و ششمین مراسم شب شاعر از ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه در نخلستان اوج واقع در خیابان برادران مظفر شمالی برگزار می‌شود

کد مطلب 3708270
حمید نورشمسی

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