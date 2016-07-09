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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

شبکه یک از امشب سریال خارجی پخش می‌کند

شبکه یک از امشب سریال خارجی پخش می‌کند

سریال خارجی «صعود» جایگزین مجموعه «پادری» در شبکه یک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال »صعود» با نام اصلی La Montagna Degli Italiani محصول سال ۲۰۱۲ ایتالیا قرار است از امشب ۱۹ تیر هر شب حوالی ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن برود.

این سریال را که در ژانر ورزشی و ماجراجویی است رابرت دورن هیم کارگردانی کرده و در چهار قسمت ۴۰ دقیقه ای از امشب از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این سریال ایتالیایی آمده است: گروهی از کوهنوردان ایتالیایی برای صعود به قله »کی۲»  ( K۲) وارد کشور پاکستان شده و مسیر صعود خود را از آنجا آغاز می کنند. در این مسیر اتفاقات مختلفی برای آنها رخ می دهد.

موسیمو پوکیو، میشل آل هاکیو، جورجیو لاپانو و مارکو بوچی در این سریال ایفای نقش کردند. اولین تکرار این مجموعه ساعت ۲:۱۵ بامداد و تکرار دوم ساعت ۱۵ برای بینندگان پخش خواهد شد.

کد مطلب 3708271

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