به گزارش خبرگزاری مهر، سریال »صعود» با نام اصلی La Montagna Degli Italiani محصول سال ۲۰۱۲ ایتالیا قرار است از امشب ۱۹ تیر هر شب حوالی ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن برود.

این سریال را که در ژانر ورزشی و ماجراجویی است رابرت دورن هیم کارگردانی کرده و در چهار قسمت ۴۰ دقیقه ای از امشب از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این سریال ایتالیایی آمده است: گروهی از کوهنوردان ایتالیایی برای صعود به قله »کی۲» ( K۲) وارد کشور پاکستان شده و مسیر صعود خود را از آنجا آغاز می کنند. در این مسیر اتفاقات مختلفی برای آنها رخ می دهد.

موسیمو پوکیو، میشل آل هاکیو، جورجیو لاپانو و مارکو بوچی در این سریال ایفای نقش کردند. اولین تکرار این مجموعه ساعت ۲:۱۵ بامداد و تکرار دوم ساعت ۱۵ برای بینندگان پخش خواهد شد.